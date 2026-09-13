Yargitay 9. Hukuk Dairesi, ozel sektor calisanlarinin haklarini ilgilendiren onemli bir karara imza attı. Haftalik tatil gununde calisan isciilerin ayni calisma icin hem hafta tatili ucreti hem de fazla mesai talep etmesinin 'mukerrer odeme' gerekcesiyle reddedilmesine karar verildi.

Bu emsal karar sonucunda, isciiler artik bu durumda yalnizca gunluk yevmiyelerini alabilecek. Karar, milyonlarca ozel sektor calisanini yakindan ilgilendiriyor.

Yargitay'in bu karariyla, calisanlarin ayni calisma icin cift talep yapmasi engellenmis oldu. Bu durum, isverenler ve calisanlar arasindaki ucretlendirme uygulamalarini da etkileyecek.