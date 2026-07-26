Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan ve psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu teşhis edilen bir kadın, 3. kattaki evinin balkonundan atlayarak hayatını kaybetti.



HaberDenizli'de yer alan habere göre, Pamukkale ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde meydana gelen olayda psikolojik rahatsızlıkları bulunan kadın, yarı çıplak şekilde sokağa çıktı.





Çevredekilerin bu durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine emniyet ekipleri sevk edildi. Polislerin uzun süren ikna çalışmalarının ardından evine dönen kadın, bu kez balkona çıkarak kendini aşağıya attı.



OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ



3. kattaki balkonundan aşağı atlayan ve zemindeki inşaat malzemelerinin üzerine çakılan kadın için sağlık ekipleri hemen müdahalede bulundu. Yapılan kontrollerde kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.





DAHA ÖNCE DE EVİNİ YAKMAYA ÇALIŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Mahalle sakinlerinin ifadelerine göre, hayatını kaybeden kadının daha önce de psikolojik sıkıntılar yaşadığı ve geçmişte kendi evinde yangın çıkarma girişiminin komşuları tarafından son anda engellendiği öne sürüldü.

Polis ekipleri ve Olay Yeri İnceleme birimleri, acı olayın yaşandığı adreste detaylı çalışma yaparken, konuyla ilgili adli soruşturma başlatıldı.







