Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera, yeni takımını da sırtlamaya devam ediyor. Copa Libertadores yarı finalinde Estudiantes ile Flamengo karşı karşıya geldi. Uruguaylı kaleci, Estudiantes'in Flamengo'yu penaltı atışlarında elediği maça damga vurdu. Brezilya'nın Maracana Stadı'nda oynanan mücadelenin normal süresi 0-0 sona erdi. Muslera'nın forma giydiği Estudiantes, ikinci devrenin büyük bir bölümünü kırmızı kart nedeniyle 10 kişi oynadı. Maç penaltı atışlarına giderken Uruguaylı file bekçisi sahneye çıktı. Fernando Muslera, Flamengo'nun Jorginho, Lucas Paqueta ve Bruno Henrique ile kullandığı penaltılarda gole izin vermedi. Yaptığı 3 kurtarışla Estudiantes'e final biletini getiren Muslera, kale önünde dans ederek zaferi kutladı. Final biletini getiren kurtarışın ardından büyük coşku yaşandı.

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