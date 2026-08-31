TOGG, dar gelirli kullanıcıların da ulaşabileceği daha uygun fiyatlı yeni otomobil modelini 2027'nin ortasında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket, yeni aracı güncel TOGG modellerinin yaklaşık yarı fiyatına satışa sunmayı hedefliyor.

T10X ve T10F modellerinin ardından geliştirilen T6X'in, mevcut piyasa koşullarına göre çok daha erişilebilir bir fiyatla tüketiciye sunulacağını belirten Tosyalı, teslimatlar için Haziran ayını işaret etti.

YENİ TOGG MODELİ NE ZAMAN VE KAÇ PARAYA SATILACAK?

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, yeni model planına ilişkin yaptığı açıklamada, her vatandaşın rahatça satın alabileceği orta segment bir araç kurguladıklarını belirtti. Tosyalı, aracın 2027'nin ortasında yollara çıkacağını ve satış fiyatının mevcut modellerin yarısı kadar olacağını vurguladı.

TOGG’un merakla beklenen kompakt modeli T6X’in, markanın müşteri tabanını genişletmek amacıyla rakiplerine kıyasla oldukça erişilebilir bir fiyat etiketiyle yollara çıkacağı bildirildi. TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, aracın 1 milyon 300 bin TL bandında satışa sunulup sunulmayacağına ilişkin soruya, yıl başında belirledikleri ekonomik hedeflere bağlı kaldıklarını ve stratejilerinde hiçbir sapma olmadığını belirterek yanıt verdi.

TOGG'UN ÜRETİM HEDEFLERİ NE KADAR?

Üretim kapasitesine dair güncel verileri paylaşan Tosyalı, önceki yıl 25 bin, geçen yıl ise 40 bin adet araç ürettiklerini belirtti. Şirket, 2026 yılı sonuna kadar toplam üretim hedefini 60 bin araca çıkarmayı planlıyor.