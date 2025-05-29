Elazığspor ile Vanspor FK arasında oynanan ve yarıda kalan 2'nci Lig Play-Off Yarı Final maçının Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı.

Elazığspor'a 5 maç seyircisiz oynama ve 567 bin 300 TL para cezası verildi. Vanspor FK ise 39 bin TL para cezası aldı.

Elazığspor-Vanspor FK maçıyla ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun aldığı kararlar şu şekilde:

"ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR Kulübünün, 26.05.2025 tarihinde oynanan ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR-ARTI DEĞER VANSPOR FUTBOL KULÜBÜ Nesine 2. Lig Play Off Müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT’nin 49/1. maddesi uyarınca 93.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 5. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 115.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 31.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu FDT’nin 53/8. maddesi kapsamındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 120.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 4 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR Kulübünün, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-ç maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR Kulübünün, stadyum içerisindeki büfelerde içeceklerin kapalı şekilde satılmasından dolayı statüye aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR Kulübünün, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR Kulübü antrenörü ÖZKAN GÜLER’in, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR Kulübü antrenörü ÖZKAN GÜLER’in, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-c maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR Kulübü sporcusu KEREM ŞENYÜZ’ün, rakip takım mensubun yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 8.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

ARTI DEĞER VANSPOR FK’nin, 26.05.2025 tarihinde oynanan ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR-ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ Nesine 2. Lig Play Off Müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-ç maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada ARTI DEĞER VANSPOR FK antrenörü MURAT YILDIRIM’ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 8.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ARTI DEĞER VANSPOR FK sporcusu YUSUF ABDİOĞLU’nun, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 40.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir"