İngiltere'nin Bradford kentinde 50 yıla yakın süredir ticari hayatın merkezinde yer alan Kirkgate Alışveriş Merkezi faaliyetlerini sonlandırıyor. Bir dönem mimarisi ve mağaza çeşitliliğiyle bölgenin en önemli ticaret noktalarından biri olan kompleks, dijitalleşen ekonomi ve değişen alışveriş trendlerine yenik düştü. Bradford Belediyesi, merkezin bulunduğu alanın tamamen dönüştürüleceğini açıkladı.

"UZAY ÇAĞI" MİMARİSİNDEN DİJİTAL ÇAĞIN GERÇEĞİNE

1976 yılında kapılarını açan Kirkgate Alışveriş Merkezi, dönemin fütüristik tasarımı sebebiyle uzun yıllar boyunca "uzay çağı alışveriş merkezi" olarak nitelendirildi. Yaklaşık 350 bin metrekarelik devasa bir alana yayılan kompleks; en hareketli dönemlerinde 70 mağaza, üç büyük departmanlı mağaza ve iki pub ile kentin ticari kalbi konumundaydı.

REKABET VE DEĞİŞEN TÜKETİCİ ALIŞKANLIKLARI ETKİLİ OLDU

Son yıllarda e-ticaretin yaygınlaşmasıyla birlikte müşteri trafiğini kaybeden merkezde tahliyeler hızlandı. New Look, Sports Direct, Boyes ve Poundland gibi tanınmış markaların ayrılmasıyla tesis büyük ölçüde işlevini yitirdi. Kirkgate'in ticari rekabet gücü, özellikle 2015 yılında yakın bölgede açılan Broadway Shopping Centre'ın ardından ciddi oranda azaldı.

ŞEHİR MERKEZİNDE DÖNÜŞÜM

Bradford Belediyesi tarafından paylaşılan detaylara göre, alışveriş merkezinin yıkılmasıyla boşalacak alanda "City Village" (Şehir Köyü) projesi hayata geçirilecek.

Geleneksel alışveriş merkezlerinin geleceğinin şekillendiğini belirten belediye yetkilileri, şehir merkezlerinin artık sadece ticaret odaklı değil, sosyal yaşam odaklı alanlar olması gerektiğine dikkat çekiyor. Proje kapsamında bölgeye şunlar inşa edilecek:

1.000 yeni konut

Modern ticari alanlar

Sosyal yaşam merkezleri

Geniş yeşil alanlar ve rekreasyon alanları

YIKIM ÇALIŞMALARI YIL SONUNDA BAŞLIYOR

Kirkgate Alışveriş Merkezi'nin tamamen kapatılmasının ardından, alandaki yıkım çalışmalarının bu yılın sonuna kadar başlatılması hedefleniyor. Dönüşüm projesinin ilk aşaması olan yıkım ve zemin hazırlığı sürecinin yaklaşık 18 ay sürmesi bekleniyor.