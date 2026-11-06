57 yıllık geçmişiyle özellikle alışveriş merkezlerinin vazgeçilmez duraklarından biri olan dev zincirin, önümüzdeki günlerde resmi olarak iflas başvurusunda bulunabileceği belirtiliyor.

Halen ABD, Kanada ve Porto Riko genelinde yaklaşık 525 mağazası bulunan şirketin masadaki seçenekleri değerlendirdiği, markayı kurtaracak bir alıcı çıkmaması halinde tüm mağazalarını kapatıp tamamen tasfiye sürecine gireceği ifade ediliyor.

Özellikle Teksas, Kaliforniya ve New York gibi eyaletlerde yoğunlaşan zincir, son yıllarda geleneksel mağazacılıkta yaşanan krizin faturasını ağır ödüyor.

DAHA ÖNCE 300 ŞUBESİNİ KAPATMIŞTI

Müşteri trafiğindeki sert düşüş ve biriken borçlar sebebiyle sadece 2020 ve 2021 yıllarında 300 şubesini kapatmak zorunda kalan perakende devinde kan kaybı durdurulamadı. Gelirleri son çeyrekte yüzde 19 gerileyen şirketin borsa hisseleri de yaklaşık yüzde 90 değer kaybetti.

İflas sürecinin kesinleşmesi durumunda, milyonlarca ailenin yakından tanıdığı yarım asırlık markanın yüzlerce mağazası kapılarına kilit vuracak.