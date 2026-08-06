Türkiye'nin öncü markalarından olan Desa, dikkat çeken bir değişim kararı alarak yeni şirket hamlesi için kulları sıvadı. Desa, geleneksel hayvan derisi kullanımını kademeli olarak geride bırakıp bitkisel ve sürdürülebilir ürünlere odaklanacağı yeni bir dönemin kapısını araladı.

Şirket, biomateryallerin araştırılması, geliştirilmesi, üretimi ve ticarileştirilmesi alanlarında faaliyet göstermek için tamamen kendi sermayesiyle yeni bir anonim şirket yapılanması için düğmeye bastı.

YENİ ŞİRKET İÇİN UNVAN BELİRLENDİ

Desa’nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladığı açıklamaya göre, Yönetim Kurulu kararıyla "Nuera Biofabrikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş." unvanlı yeni bir şirket kurulacak.

Desa'nın yüzde 100 iştiraki olarak hayata geçirilmesi planlanan Nuera Biofabrikasyon, biyomateryaller odaklı Ar-Ge, üretim ve ticarileştirme süreçlerini üstlenecek.

MİLYONLARCA LİRALIK SERMAYE

Yeni iştirakin kuruluş sermayesi 40 milyon TL olarak belirlenirken, bu tutarın tamamı Desa tarafından taahhüt edildi. Yönetim kurulunda tüzel kişi üye olarak yer alacak olan Desa’yı temsil etmek üzere ise Genel Müdür Burak Çelet görevlendirildi. KAP bildiriminde, söz konusu kararın yönetim kurulu toplantısına katılan üyelerin oy birliğiyle alındığı vurgulandı.