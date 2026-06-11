Adalet Bakanlığının "Sıfır Kadastro Dosyası" projesi kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesinde 60 yıldır devam eden ve 456 hak sahibini ilgilendiren dava sonuçlandı.

"Sıfır Kadastro Dosyası" hedefi doğrultusunda Adalet Bakanlığınca sağlanan teknik ve idari desteklerle yargı süreçlerinin hızlandırılması ve vatandaşların uzun süren belirsizlikten kurtulması amaçlanıyor.

Bu çalışmaların, adaletin etkin işleyişine katkı sunarak yargıya duyulan güveni artırması hedefleniyor.

Proje kapsamında, Türkiye genelinde yıllardır süren kadastro davalarının çözümüne yönelik çalışmalar hız kazanırken, Nusaybin'in Duruca Mahallesi'nde de 60 yıldır devam eden ve 456 hak sahibini ilgilendiren dava karara bağlandı.

Mardin Kadastro Mahkemesi'nde 5 Ocak 1966'da açılan "mülkiyet uyuşmazlığı"na ilişkin davanın yargılama süreci 60 yıl sürdü. Mahkeme, 456 tarafın yer aldığı davada, 9 Haziran'da 70'inci celsede kararını açıkladı.

Tarafların ve avukatlarının katıldığı duruşmada, dosyaya sunulan bilirkişi ve hisselendirme raporlarını değerlendiren mahkeme, daha önce keşif yapıldığını belirterek, "yeniden keşif yapılmasının dosyaya bir katkı sağlamayacağını" değerlendirip keşif yapılması yönündeki ara kararından vazgeçilmesini kararlaştırdı.

Kararda, Duruca Mahallesi'nde bulunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 171, 173, 174, 175 ve 176 numaralı parseller yönünden mevcut kadastro tespitleri iptal edilerek, belirlenen hisseler oranında hak sahipleri adına tapuya tescil kararı verildi.

Mahkeme ayrıca 197 ve 198 numaralı parsellerin kadastro tespitlerinin iptal edilmesine ve taşınmazların "Maliye Hazinesi" adına tapuya kayıt ve tesciline hükmetti.

Kararda, gerekçeli kararın tebliğinin ardından belirtilen süre sonunda Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesine itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.