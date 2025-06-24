Elazığ’ın Maden ilçesinde 92 yıl önce hizmete alınan ve bir dönem bölgenin sağlık üssü olarak anılan hastane binası, SGK tarafından sessiz sedasız satıldı. Üstelik sudan ucuza, 1 milyon 865 bin TL.

Ne satış öncesi ne de satış sonrası kamuoyuna bilgi verilmedi. İlçede, halkın yararlanabileceği bir kamu binasının açıklama yapılmadan elden çıkarılması Madenlileri öfkelendirdi.

Binayı kimin aldığı, ne amaçla kullanacağı ise hâlâ bilinmiyor. Cumhuriyet’in ilk yıllarında hayata geçirilen ve uzun yıllar bölgenin en modern sağlık tesislerinden biri olarak hizmet veren tarihi 35 yataklı hastane, daha sonra sağlık merkezine çevrildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 26 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete ilanıyla 25 Nisan 2025’te açık artırmaya çıkarıldı. 1 milyon 830 bin TL muhammen bedelle başlayan ihale, 1 milyon 865 bin TL’ye sonuçlandı.

Oysa aynı bölgede ev fiyatları bunun iki misli. Elazığ merkezde ise yarım daire bile etmiyor.

Sessiz sedasız yapılan ihaleyi kimin aldığı açıklanmıyor. Madenli yurttaşlar yıllarca kullandıkları bina için, “Halkın alın teriyle yapılmış bir eser, yok pahasına satıldı “ sözleriyle satışa tepki gösterdi.

‘Vicdana ve kamu yararına aykırı’

CHP Maden İlçe Başkanı Göksel İlhan, satışı sert sözlerle eleştirdi. İlhan, binanın tarihi önemi bulunduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bina, Maden’in ortak mirasıdır. Bu tarihi yapı sessiz sedasız elden çıkarılırken, ne yazık ki hem belediye başkanları hem de sorumlu tüm siyasi aktörler sadece izlemekle yetindi. Maden halkının hakkı gasp edilmiştir. Bu satış açık bir şekilde hukuka, vicdana ve kamu yararına aykırıdır. Bu satış derhal iptal edilmelidir. Bina yeniden Maden halkına kazandırılmalıdır. Bizler bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.”

Bölgenin önemli sağlık üssüydü

Maden Hastanesi’nin tarihine göre, temmuz 1934’te ihale edilerek inşa sürecine girdi. Demiryolunun ilçeye ulaşmasıyla inşaat kolaylaştı ve 1938-1939 yıllarında tamamlandı.

35 yataklı merkez önce maden işletmelerinin çalışanlarına, ardından SSK’lılara ve bölge halkının sağlık sorunlarını gidermesi için hizmet verdi.

1940’lı ve 1950’li yıllarda Elazığ ve Diyarbakır’a kadar uzanan hattaki yurttaşlara hizmet götüren hastane bölgenin en modern sağlık kuruluşu olarak anılıyordu. Hastane ameliyathane, laboratuvar, diş kliniği, eczane ve uzman kadrosuyla güvenilir bir sağlık kuruluşuydu.