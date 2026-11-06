Kaliforniya’nın Sierra bölgesinde 1968 yılında gün yüzüne çıkarılan ve "Cullen Külçesi" olarak adlandırılan tarihi altın parçası, Heritage Auctions tarafından düzenlenen "Nature and Science Signature Auction" müzayedesinde 71 bin 875 dolara (yaklaşık 3 milyon 605 bin liraya alıcı buldu. Açık artırmada satış, çevrim içi teklif veren bir katılımcıya yapıldı.

Madenci Joe Cullen tarafından Alleghany madencilik havzasındaki Mineral Dağı eteklerinde yer alan Ruby Madeni'nde bulunan parça yaklaşık 451,41 gram ağırlığında. Ölçüleri ise yaklaşık 6,2 santimetre boy, 5,7 santimetre en ve 2 santimetre kalınlık olarak kaydedildi.

Müzayede evi kayıtlarına göre, geniş ve yuvarlatılmış morfolojiye sahip külçenin yüzeyindeki sığ girintilerde kırmızımsı-turuncu mineral matrisi bulunuyor ve maden doğal kristalize dokusunu koruyor.

YUMRUK BÜYÜKLÜĞÜNDE KÜLÇELER

1850'lerdeki Kaliforniya Altına Hücum dönemine uzanan ve 1930'lu yıllarda çıkarılan yumruk büyüklüğündeki külçelerle bilinen Ruby Madeni menşeili ürün, eksiksiz mülkiyet zinciriyle satışa sunuldu.

İlk olarak bulucusu Joe Cullen'ın adını alan külçe, daha sonra W. Leicht ve ardından J. Marshall koleksiyonlarına dahil edildi. 1993 yılında "JHM4155" envanter numarasıyla kataloglanan parça, son olarak ABD'nin kuzeydoğusundaki özel bir koleksiyonda muhafaza ediliyordu. Eser, çıkarılışından yaklaşık 60 yıl sonra gerçekleşen satışla yeni sahibine ulaştı.