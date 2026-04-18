

Son yıllarda Türk turistlerin Yunanistan’a olan ilgisi dikkat çekici biçimde artarken, seyahat alışkanlıklarında da önemli bir değişim yaşanıyor. Daha önce ağırlıklı olarak Doğu Ege adalarına yönelen ziyaretçiler, artık Atina ve Selanik gibi ana karadaki büyük şehirlere de yoğun ilgi gösteriyor.

Yunanistan’ı ziyaret eden Türk turist sayısı istikrarlı bir yükseliş trendi sergiliyor. 2024 yılında yaklaşık 1,5 milyon seviyesinde olan ziyaretçi sayısının, 2025’te daha da arttığı tahmin ediliyor. Bu artış, iki ülke arasındaki turizm hareketliliğinin yeni bir seviyeye ulaştığını gösteriyor.

KAPIDA VİZE UYGULAMASI SONRASI TALEP PATLADI

Artışın en önemli nedenlerinden biri, 2025 yılı boyunca uygulanan kapıda vize programı oldu. Ege’deki 10 adayı kapsayan bu uygulama sayesinde yaklaşık 1,1 milyon Türk turist, Rodos, Kos ve Sakız gibi popüler destinasyonlara daha kolay erişim sağladı

Özellikle Çeşme-Sakız ve Bodrum-Kos feribot hatları yoğun talep görürken, Ayvalık ve Kuşadası’na yakın konumda bulunan Midilli ve Sisam da ziyaretçi sayısını artırdı. Daha küçük ve sakin destinasyonlar olan Limni, Leros ve Sömbeki gibi adalarda ise yıllık artış oranı yüzde 40’ın üzerine çıktı.

BÜYÜK ŞEHİRLER ÖN PLANA ÇIKIYOR

Türk turistlerin tercihi artık sadece adalarla sınırlı değil. Atina Havalimanı verilerine göre Türkiye, ilk kez en büyük 10 uluslararası ziyaretçi pazarı arasına girerek yüzde 2,5 pay elde etti. Selanik ise hem tarihi bağları hem de artan uçuş seçenekleriyle cazibesini koruyor. İstanbul ve Ankara’dan düzenlenen direkt uçuşların artması, bu şehirlere olan talebi daha da güçlendirdi.

TURİZM GELİRİNE YARIM MİLYAR EURO KATTI

Ekonomik veriler de Türk turistlerin Yunanistan için önemli bir gelir kaynağı haline geldiğini ortaya koyuyor. Bankacılık verileri ve sektör raporlarına göre, Türkiye pazarının turizm gelirlerindeki payının yarım milyar Euro’yu aştığı tahmin ediliyor.

FİYATLAR VE YATIRIMCI İLGİSİ BELİRLEYİCİ OLUYOR

Türkiye’de yükselen enflasyon ve artan tatil maliyetleri, özellikle orta ve üst gelir grubundaki turistleri alternatif destinasyonlara yönlendiriyor. Yunanistan, bu noktada hem fiyat dengesi hem de sunduğu deneyimle öne çıkıyor.

Öte yandan, yalnızca turizm değil, yatırım alanında da hareketlilik dikkat çekiyor. Başta Atina ve Selanik olmak üzere Yunanistan’daki gayrimenkul piyasasına Türk yatırımcıların ilgisinin devam ettiği görülüyor.

TURİZMDE YENİ DÖNEM

Tüm bu gelişmeler, Türk turistlerin Yunanistan’a yönelik ilgisinin geçici değil, kalıcı bir eğilime dönüştüğünü gösteriyor. Hem kolaylaştırılan vize süreçleri hem de ulaşım imkanlarının artmasıyla birlikte, önümüzdeki yıllarda bu hareketliliğin daha da büyümesi bekleniyor.