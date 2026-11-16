İlk bakışta alışılmadık görünen uygulamanın arkasında ise giderek büyüyen iki sorun bulunuyor. Şiddetli yağışların yol açtığı su baskınları ve yaz aylarında şehir merkezlerinde artan sıcaklıklar nedeniyle betonla kaplı alanların azaltılması hedefleniyor. Ülke genelinde düzenlenen bir kampanyaya dönüşen çalışmalara belediyelerin yanı sıra ev sahipleri ve mahalle sakinleri de katılıyor.

YARIM MİLYONDAN FAZLA TAŞ YERİNDEN SÖKÜLDÜ

Hollanda'da düzenlenen NK Tegelwippen adlı kampanya kapsamında vatandaşlar, bahçelerindeki ve çevrelerindeki gereksiz kaldırım taşlarını kaldırarak bu alanları yeşillendiriyor. Belediyeler de kamusal alanlarda benzer çalışmalar gerçekleştirerek kampanyaya destek veriyor.

Lahey kentinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda toplam 507 bin 436 kaldırım taşı kaldırıldı. Taşlarla kaplı alanların yerine çiçekler, çalılar ve farklı bitki türleri yerleştirildi. Böylece daha önce yağmur suyunu büyük ölçüde yüzeyde tutan sert zeminlerin bir bölümü, suyun toprağa ulaşabileceği alanlara dönüştürüldü.

Kampanya yalnızca Lahey ile sınırlı kalmadı. Hollanda'nın farklı kentleri de kaldırılan taş sayısını artırmak için yarışırken, vatandaşların kendi bahçelerinde gerçekleştirdiği küçük değişiklikler şehir genelinde geniş bir dönüşümün parçası haline geldi.

TAŞLARIN YERİNE BİTKİ DİKİLİYOR

Uygulamanın temel nedenlerinden biri, şehirlerde giderek artan su baskını riski. Beton ve kaldırım taşlarıyla kaplı yüzeylerde yağmur suyu toprağa yeterince ulaşamıyor. Özellikle kısa sürede yoğun yağış düştüğünde suyun büyük bölümü kanalizasyon ve yağmur suyu tahliye sistemlerine yöneliyor.

Kaldırım taşlarının kaldırılarak yerlerine bitki dikilmesi ise yağmur suyunun bir kısmının doğrudan toprağa sızmasını sağlıyor. Bu yöntemle suyun yüzeyde birikmesi azaltılırken şehirlerdeki yeşil alan miktarı da artırılıyor.

Çalışmanın bir diğer amacı da yaz aylarında yaşanan aşırı sıcaklarla mücadele etmek. Güneş ışığı altında ısınan taş ve beton yüzeyler çevrelerindeki sıcaklığın yükselmesine neden olabiliyor. Bitkiler ve geçirgen toprak yüzeyleri ise gölge ve buharlaşma yoluyla çevrenin serinlemesine katkıda bulunuyor.

Hollanda'da yaygınlaşan uygulama, şehirlerin iklim değişikliğine karşı daha dayanıklı hale getirilmesi için yürütülen çalışmalar arasında gösteriliyor. Kampanya kapsamında vatandaşlar da bahçelerindeki gereksiz taşları kaldırıp yerlerine bitki dikerek dönüşüme katılabiliyor.