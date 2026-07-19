Yaklaşık 2,3 metre uzunluğunda üretilen köprü, üzerine yerleştirilen 907 kilogramdan fazla yükü taşıdı. Araştırmacılar, geliştirilen tasarımın gelecekte daha az beton kullanılarak daha dayanıklı ve çevre dostu köprülerin inşa edilmesine katkı sağlayabileceğini belirtiyor.

YARIM SAATTE ÜRETİLDİ

Köprü, herhangi bir kalıp kullanılmadan tek parça halinde yaklaşık 30 dakikada 3D beton yazıcıyla üretildi. Araştırma ekibi, tasarımı oluştururken yalnızca köprünün dayanıklılığını değil, mevcut 3D yazıcıların üretim sınırlarını da dikkate aldı.

Geliştirilen hesaplama yöntemi sayesinde beton yalnızca ihtiyaç duyulan bölgelere yerleştirildi. Böylece hem malzeme tüketiminin hem de beton üretiminden kaynaklanan karbon salımının azaltılması hedefleniyor.

DAHA BÜYÜK YAPILAR İÇİN YOL AÇABİLİR

Yük testlerinde köprü, bilgisayar simülasyonlarında öngörülen sonuçlara yakın bir performans sergiledi. Araştırmacılar, mevcut sınırlamanın betonun dayanıklılığı değil, bugün kullanılan 3D yazıcıların üretim kapasitesi olduğunu vurguluyor.

Ekip, daha gelişmiş yazıcı teknolojileriyle aynı dayanıklılığın daha az beton kullanılarak elde edilebileceğini düşünüyor. Bu yöntemin ilerleyen yıllarda köprülerin yanı sıra binalar ve diğer altyapı projelerinde de daha hızlı, daha ekonomik ve daha sürdürülebilir inşaat süreçlerinin önünü açabileceği belirtiliyor.