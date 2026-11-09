İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup’un 3’üncü haftasında İmren Alaçatıspor ile Çeşme Belediyespor, Yarımada Derbisi’nde karşı karşıya geldi. 8 Kasım Pazar günü Alaçatı Sahası’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi İmren Alaçatıspor 2-0 kazandı. Karşılaşmanın ardından ise futbolcular arasında çıkan gerginlik ve Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’nin sahaya girişi gündem oldu. GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada İmren Alaçatıspor, 73’üncü dakikada Erdi Önal’ın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 80’inci dakikada Ali Selcik’in kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmada kırmızı kartlar da dikkat çekti. İmren Alaçatıspor’dan Mehmet Hamza Sincar 12’nci dakikada, Çeşme Belediyespor’dan Umut Demir 75’inci dakikada, yine Alaçatıspor’dan Ali Selcik ise 82’nci dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. MAÇIN ARDINDAN SAHA KARIŞTI Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte futbolcular arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüşen gerginlik üzerine Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de harekete geçti. Futbolcuları sakinleştirmek ve tarafları ayırmak isteyen Denizli, tel örgülü demir kapının üzerinden aşarak sahaya girdi. Denizli'nin sahaya giriş anları kameralara yansırken, Çeşme İlçe Emniyet Müdürü İsmail Kenar da gerginliği yatıştırmak için müdahalede bulundu. ALAÇATISPOR LİDERLİĞİNİ KORUDU Yarımada Derbisi’nden 2-0’lık galibiyetle ayrılan İmren Alaçatıspor, ligde üçte üç yaparak puanını 9’a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Karşılaşma, alınan sonucun yanı sıra maç sonunda yaşanan gerginlik ve Lal Denizli’nin sahaya girdiği anlarla da gündeme geldi.

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