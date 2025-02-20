Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM ve İstanbul Valiliği tarafından yapılan uyarıların ardından kar yağışı, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinde etkisini göstermeye başladı. "Altay" kar fırtınası nedeniyle İstanbul'u etkisi altına alan kuvvetli kar yağışı, megakentte okulların tatil edilmesine sebep oldu. Yeni hava durumu raporunda İstanbul dahil 20 il için sarı kodlu uyarı verildi. söz konusu gelişmelerin ardından veli ve öğrenciler "Yarın İstanbul'da okullar tatil mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

İstanbul'da beklenen kar yağışı, dün sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayınca, 20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da eğitime bir gün ara verildi.

MGM'den yapılan açıklamada "Beklenen kar yağışlarının, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli (10-20 cm) ve yer yer yoğun (20 cm ve üzeri) olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar devam edeceği, buzlanma ve don olayının ise Pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi şeklindeki yağışlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Okulların tatil olduğuna dair henüz Valilik'ten bir açıklama gelmedi.