Nisan ayına girilmesiyle birlikte Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında artış görülürken, yaz sıcaklarının ne zaman başlayacağı merak konusu olmuştu.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), internet sitesinden yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporu ile yurt genelinde sıcaklıkların düşeceğini belirtirken, yarın 22 il için kar yağışı uyarısında bulundu.





İstanbul ve çevre şehirler için sağanak yağmur uyarısı yapılırken, kar yağışı beklenen şehirler şu şekilde sıralandı:



- Kütahya

- Afyonkarahisar

- Eskişehir

- Bolu

- Ankara

- Karabük

- Aksaray

- Konya

- Kastamonu

- Çankırı

- Kırıkkale

- Kırşehir

- Niğde

- Sivas

- Kayseri

- Ankara

- Ardahan

- Kars

- Erzurum

- Bayburt

- Gümüşhane

- Erzincan





YAZ HAVALARI MAYISA KALDI



Meteoroloji uzmanları, öncü tahmin göstergelerine göre nisan ayının kalan bölümünde zaman zaman sağanak yağışların devam edeceğini belirtirken, hava sıcaklıklarının kalıcı şekilde yükseleceği dönem için mayıs ayını işaret etti.



Bu hafta sonu Ankara'da da kar yağışı beklenirken, yılın geri kalan bölümünde İstanbul'a kar yağması ise beklenmiyor.



