İstanbul Valiliği, megakentin 29 Kasım Pazar gününden itibaren Balkanlar ve Karadeniz kaynaklı soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına gireceğini duyurdu. Hava sıcaklıklarının hızla düşeceği kentte, yüksek kesimler için karla karışık yağmur ve buzlanma uyarısı yapıldı.

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son verilerine dayanarak kenti bekleyen hava değişimine ilişkin önemli bir uyarı yayımladı.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, halihazırda mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, pazar gününden itibaren yerini dondurucu soğuklara bırakacak ve soğuk hava dalgası hafta boyunca etkisini sürdürecek.

Kuvvetli fırtına ve karla karışık yağmur bekleniyor

Yağışların kent genelinde yağmur şeklinde başlayacağı, ancak yüksek rakımlı bölgelerde karla karışık yağmura dönüşeceği öngörülüyor. Soğuk havayla birlikte rüzgarın da şiddetini artıracağı belirtilen açıklamada, kuzey yönlerden esecek rüzgarın hızının saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşacağı, yer yer ise saatte 70 kilometreyi bularak fırtına şeklinde etkili olacağı ifade edildi.

Sıcaklıklar 3 dereceye kadar gerileyecek

Pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağına dikkat çeken Valilik, 29 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasındaki beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık tahminlerini de paylaştı:

• 29 Kasım Pazar: 9 - 10 derece

• 30 Kasım Pazartesi: 4 - 5 derece

• 1 Aralık Salı: 3 - 6 derece

• 2 Aralık Çarşamba: 3 - 5 derece

Buzlanma ve don riskine karşı tedbir çağrısı

Ani sıcaklık düşüşünün yaratabileceği olumsuzluklara karşı İstanbulluları uyaran Valilik, özellikle kentin yüksek kesimlerinde meydana gelebilecek buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.