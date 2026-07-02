Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen Haziran ayı enflasyon verilerini 3 Temmuz saat 10.00'da kamuoyuna duyuracak.

Mayıs ayı itibarıyla tüketici fiyatlarındaki 5 aylık artış yüzde 16,61 olarak gerçekleşmiş ve emekliler bu zam oranını şimdiden garantilemişti. Yarın açıklanacak son veriyle birlikte, yılın ilk yarısına ait 6 aylık net enflasyon oranı ve maaşlara yapılacak artış netlik kazanacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 3 OLASI SENARYO

Halen 20 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşının, Haziran ayı enflasyon beklentilerine göre yükselebileceği 3 farklı seviye öne çıkıyor:

Senaryo 1: Haziran ayı enflasyonunun yüzde 1,04 artması durumunda, 6 aylık toplam artış yüzde 17,82'ye ulaşacak. Bu senaryoda en düşük emekli maaşı 23 bin 564 lira olacak.

Senaryo 2: Haziran ayı enflasyonunun yüzde 1,25 oranında gelmesi durumunda, toplam artış yüzde 18,06'yı bulacak. Bu tahmin gerçekleşirse en düşük emekli maaşı 23 bin 613 liraya çıkacak.

Senaryo 3: Haziran enflasyonunun yüzde 0,75 seviyesinde kalması halinde ise toplam artış yüzde 17,48'de kalacak. Bu durumda en düşük emekli aylığı 23 bin 496 lira olarak uygulanacak.

ARTIŞTAN KAÇ KİŞİ YARARLANACAK?

CNBC-e'de yer alan habere göre, Yapılacak bu düzenleme, doğrudan en düşük aylık sınırında maaş alan kitleyi etkileyecek.

Güncel verilere göre, Türkiye'de yaklaşık 5 milyon emekli en düşük emekli maaşı alıyor ve açıklanacak yeni taban rakamla birlikte bu kişilerin gelirlerinde artış sağlanması bekleniyor.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

En düşük emekli aylığının yıllar içindeki değişimi ve katettiği süreç dönemler itibarıyla şu şekilde gerçekleşti:

2019 Ocak: 1.000 TL

2020 Nisan: 1.500 TL

2022 Ocak: 2.500 TL

2022 Temmuz: 3.500 TL

2023 Ocak: 5.500 TL

2023 Nisan: 7.500 TL

2024 Ocak: 10.000 TL

2025 Ocak: 14.469 TL

2025 Temmuz: 16.881 TL

2026 Ocak: 20.000 TL