Yılın ilk 4 aylık bölümünde görülen yüksek enflasyon, emeklilerin alım gücünü kaybetmesine neden oldu.



16 milyonu aşkın emekli, gözünü temmuz ayında yapılacak emekli zammına çevirirken, milyonlarca emeklinin maaşına yapılacak zammı belirleyecek kritik veri yarın sabah açıklanacak.

4 AYLIK ZAM KESİNLEŞECEK



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yarın saat 10.00'da yapacağı açıklama ile nisan ayı enflasyonunu duyuracak. Böylelikle, yılın ilk 3 aylık bölümünde SSK ve Bağ-Kur emeklisi için belirlenen yüzde 10.06'lık emekli zammına nisan ayının payı da eklenmiş olacak.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), her ay düzenli olarak yayınladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre nisan ayı enflasyonunun yüzde 3,07 gelmesi bekleniyor.

EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensupları için yapılacak ara zam oranı, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisinin ardından kesinlik kazanacak. Yarın paylaşılacak veri ile birlikte emeklilerin 4 aylık zam oranı netleşirken, nihai zam oranı için mayıs ve haziran ayının enflasyon verilerinin paylaşılması beklenecek.





