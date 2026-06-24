30 Ekim 2024 tarihinde Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasıyla başlayan muhalif belediye başkanlarına yönelik yargı kıskacı, 19 Mart 2025'te İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından giderek hız kazandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başta olmak üzere CHP'li birçok il ve ilçe belediyesine peş peşe operasyonlar düzenlenirken, bir yandan da milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik fezlekeler Meclis'e gönderiliyor.





AKP, 14 Mayıs 2023 seçimlerinden bu yana Meclis'e farklı partilerden giren 16 milletvekilini bünyesine katarken, 31 Mart 2024 seçimlerinin ardından 80 muhalefet belediyesi AKP'ye geçti. AKP'ye transfer olan belediye başkanlarının 18'ini ise CHP'li belediyeler oluşturdu.



YARIN AKP'YE KATILACAK 3 İSİM BELLİ OLDU



Bugün yapılan AKP Grup Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'e İYİ Parti çatısı altında giren ve ardından istifa ederek CHP'ye katılan Nimet Özdemir'e rozet taktı ve AKP'ye hoşgeldin dedi. Meclis'teki üçüncü yılında üçüncü partisine merhaba diyen Özdemir'in ardından Erdoğan, AKP'ye yeni katılımlar olacağının mesajını verirken, yarın AKP'ye geçecek 3 belediye başkanının isimleri de netleşmiş oldu.





Bugün öğle saatlerinde CHP'den istifasını açıklayan Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ın, yarın yapılacak AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda AKP'ye katılacağı öğrenildi.



Öte yandan şubat ayında CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel ile yaşadığı polemiğin ardından partisinden istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın da uzun süredir AKP'ye geçmek için onay almayı beklediği biliniyordu. Özarslan'ın da yarın yapılacak toplantıda Erdoğan'ın takacağı rozet ile AKP'ye katılmasına karar verildi.



Son olarak 2021 yılında 'sağlık sorunlarını' gerekçe göstererek AKP'den ayrılan ve son yerel seçimlerde İYİ Parti'den aday olarak Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı'nın da yarın İYİ Parti'den istifa ederek AKP'ye katılacağı öğrenildi.



Kulislerde yer alan iddialara göre Arı'nın AKP'ye geçişinde hemşehrisi Adalet Bakanı Akın Gürlek'in de rol oynadığı öne sürülüyor.