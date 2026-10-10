Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu nedeniyle kentte geniş çaplı trafik kısıtlamaları uygulanacak. Kısıtlamalar, yarın saat 06.30'dan itibaren başlayacak ve etkinlik sona erene kadar sürecek.

Açıklamada, Alparslan Türkeş Caddesi, Bahriye Üçok Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ve Nizami Gencevi Caddesi'nin tamamının çift yönlü olarak trafiğe kapatılacağı belirtildi. Bu caddelerdeki kısıtlama, maratonun düzenlenmesi için ihtiyaç duyulması halinde uygulanacak.

KISITLI BÖLGELER BELİRLENDİ

Dögol Caddesi'nin Bahriye Üçok Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan kısmı, Gazeteci Yazar Muammer Bostancı Caddesi'nin Dögol Caddesi ile Bandırma Sokak arasında kalan kısmı ve Akdeniz Caddesi'nin Aşkabat Caddesi ile Gençlik Caddesi arasındaki bölümü de çift yönlü araç trafiğine kapalı olacak. Bu bölgelerdeki kısıtlamalar, maraton güzergahının güvenliğini sağlamak amacıyla planlandı.

İsmet İnönü Bulvarı'nda ise 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay kavşağı) ile Söğütözü Caddesi arasında kalan kısımda Eskişehir Yolu istikametinde tek yönlü trafik kısıtlaması uygulanacak. Söğütözü Caddesi'nin İsmet İnönü Bulvarı ile Alparslan Türkeş Caddesi arasında kalan bölümü ve Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi'nin 2150. Cadde ile Anadolu Bulvarı arasında kalan kısmı da çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Ayrıca, belirtilen ana yollara açılan cadde ve sokakların tamamı da ihtiyaç duyulması halinde etkinlik sona erene kadar çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı tutulacak. Sürücülerin, maraton nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğuna karşı alternatif güzergahları kullanmaları öneriliyor.