ATM'lerde yeni dönem başlıyor. Mobil şubelerde zorunlu tutulan “6 ayda bir şifre yenileme” uygulaması, artık fiziksel ATM’lerde de geçerli olacak.

Banka kaynaklı mağdur olanların büyük bölümü internet bankacılığı ve mobil şube üzerinden dolandırılırken, bu durumu engellemek için bankalar, kullanıcıların 'dijital şifrelerini' en geç 6 ayda bir değiştirmesini şart koşuyor.

BDDK'nın konuya dair bir tebliği olmamasına karşın, sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre çok sayıda bankanın güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla hayata geçireceği yeni uygulama, yarından itibaren Türkiye'nin 81 ilinde yürürlüğe girmeye başlayacak.

ATM'LERDE DE GEÇERLİ OLACAK

Bankalar, dijital dolandırıcılıkla mücadele kapsamında yeni bir adım attı. Şifresini 6 aydır değiştirmeyen kullanıcıların, ATM’ye kartlarını taktıkları anda işlem öncesinde yeni şifre belirlemeleri gerekli olacak.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre güvenliği artırmak için, kullanıcıların son üç şifresinden herhangi birini tekrarlamaması gerekiyor.

Bu kural, hem rastgele tahmin edilen hem de sık tekrar edilen şifrelerin kullanımını azaltmayı ve güvenliği artırmayı amaçlıyor.