Ankara Emniyet Müdürlüğü, başkentte gerçekleştirilecek "61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu" etkinliği kapsamında alınacak trafik tedbirlerini duyurdu. Açıklamaya göre, etkinlik nedeniyle yarın saat 06.00 itibarıyla belirlenen güzergahlarda trafik akışı durdurulacak.
TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR
Yapılan açıklamada, etkinlik süresince çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak cadde ve bulvarlar şu şekilde sıralandı:
-
Cumhurbaşkanlığı Bulvarı: Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Alparslan Türkeş Caddesi arası.
-
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı: Mevlana Bulvarı ile Anadolu Bulvarı arası.
-
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı: Strazburg Caddesi Kavşağı ile Anadolu Meydanı arası.
-
Beştepe Caddesi: Söğütözü Caddesi ile Alparslan Türkeş Caddesi arası.
-
Alparslan Türkeş Caddesi: Cumhurbaşkanlığı Bulvarı ile Mevlana Bulvarı arası.
-
Bahriye Üçok Caddesi: Mevlana Bulvarı ile Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi arası.
-
Gazeteci Yazar Muammer Bostancı Caddesi: Bandırma Caddesi ile Beşevler Kavşağı arası.
-
Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi: İnönü Bulvarı ile Beşevler Kavşağı arası.
-
Akdeniz Caddesi: Aşkabat Caddesi ile Gençlik Caddesi arası.
-
Gençlik Caddesi: Şehit Gönenç Caddesi ile Anıt Caddesi arası.
-
Anıt Caddesi: Tamamı.
-
Dögol Caddesi: Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arası.
-
Kazım Karabekir Caddesi: Anadolu Meydanı ile Agah Efendi Sokağı arası.
-
Cumhuriyet Caddesi: Mevlana Bulvarı ile Kazım Karabekir Caddesi arası.
Belirtilen bu güzergahlara bağlanan tüm cadde ve sokakların da tamamen çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı olacağı bildirildi.