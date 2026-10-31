Akaryakıt ürünlerinde Cumhurbaşkanı Kararı ile takvime bağlanan kademeli Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışının yeni aşaması 1 Kasım itibarıyla uygulamaya giriyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, KDV dahil yapılan hesaplamalar doğrultusunda benzine 4,15 TL, motorine ise 3,60 TL tutarında vergi kaynaklı fiyat artışı yansıtılacak.

BÜYÜKŞEHİRLERDE YENİ SEVİYELER

Beklenen vergi artışının pompa fiyatlarına yansımasıyla birlikte özellikle büyükşehirlerde yeni fiyat seviyeleri oluşacak.

Mevcut durumda İstanbul'da ortalama 96,90 TL'den satılan motorinin litre fiyatı, 3,60 TL'lik artışın ardından 100,50 TL seviyesine ulaşacak. Litre fiyatı 76,30 TL olan benzinin ise 4,15 TL'lik artışla 80,45 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

LPG İÇİN 9 LİRALIK ARTIŞ BEKLENTİSİ

Düzenleme kapsamında benzin ve motorinin yanı sıra LPG (otogaz) grubu için de fiyat artışı hesaplanıyor. Sektör temsilcilerinin aktardığı verilere göre, LPG'nin litre fiyatında 9 TL düzeyinde bir artış gerçekleşmesi bekleniyor. Bu artışın uygulanması durumunda LPG'nin satış fiyatı birçok ilde 50 TL sınırının üzerine çıkacak.