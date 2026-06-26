Ankara Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, başkentte yarın gerçekleştirilecek bir etkinlik nedeniyle toplu taşıma güzergahında geçici bir düzenlemeye gidildi. Yapılan planlamaya göre, Anadolu Meydanı Ankaray istasyonu vatandaşların kullanımına kapalı olacak.
EGO'DAN AÇIKLAMA
Konuya ilişkin açıklama, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Yapılan resmi bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:
"Ankara Valiliği kararı doğrultusunda, 27.06.2026 tarihinde saat 13.00'ten itibaren Anadolu Meydanı Ankaray istasyonu vatandaşlarımızın iniş ve binişlerine kapatılacaktır."