Yurt içi piyasalarda haftanın en kritik günü geldi çattı. Döviz kurları ve borsa başta olmak üzere tüm finansal piyasaların merakla beklediği Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verileri için gözler yarın saat 10.00’a çevrildi

Yurt içi piyasalarda haftanın en kritik günü geldi çattı. Döviz kurları ve borsa başta olmak üzere tüm finansal piyasaların merakla beklediği Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verileri için gözler yarın saat 10.00’a çevrildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü açıklayacağı rakamlarla birlikte temmuz ayı enflasyon tablosunu ve yıllık bazdaki son durumu kamuoyuyla paylaşacak.

PİYASANIN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Kritik açıklama öncesinde AA Finans’ın 17 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği beklenti anketi sonuçlandı. Ekonomistlerin Temmuz ayı için aylık TÜFE beklentilerinin ortalaması %1,82 olarak hesaplandı. Tahminler aylık bazda %1,35 ile %2,10 aralığında değişkenlik gösteriyor.

Ortalama tahmin gerçekleşirse haziran ayında yüzde 32,11 olan yıllık enflasyonun yüzde 31,80'e gerilemesi bekleniyor. Ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 29,55 olarak hesaplandı.

HAZİRAN AYI ENFLASYONU NE KADARDI?

TÜİK verilerine göre tüketici fiyatları haziran ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,99 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 32,11 olarak gerçekleşti.

PİYASALAR NASIL ETKİLENECEK?

Yarın saat 10.00'da açıklanacak olan Temmuz ayı enflasyon verileri, Borsa İstanbul ve döviz kurlarının kısa vadeli seyrinde doğrudan belirleyici bir rol oynayacak.

Beklentilerin altında kalacak ılımlı bir veri, Merkez Bankası'nın faiz politikasında elini rahatlatacağı beklentisiyle Borsa İstanbul'da alıcılı bir seyir başlatabilir ve Türk Lirası varlıklara olan güveni pekiştirebilir.

Buna karşın enflasyonun tahminleri aşması durumunda, sıkı para politikasının daha uzun süre korunacağı endişesiyle hisse senedi piyasalarında kısa vadeli satış baskısının tırmanması bekleniyor.

Döviz kurları tarafında ise beklentilerin üzerindeki bir rakam piyasadaki dalgalanmayı artırabilecekken, dezenflasyon sürecini destekleyen bir tablo kurlardaki yukarı yönlü baskıyı sınırlayabilir.