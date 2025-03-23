İBB soruşturması nedeniyle piyasalarda yaşanan hareketlilik, döviz kurlarının da hızla yükselmesine neden oldu.



Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde esas alınan kurun değişmesi, yarın geceden itibaren geçerli olacak şekilde pompaya yansıyan benzin, motorin ve otogar fiyatlarını da artıracak.

BEKLENEN ZAM YUKARI ÇEKİLDİ



Salı günü itibarıyla benzin fiyatlarında 1,30 TL'lik artış beklenirken, haftanın son işlem gününde yaşanan kur artışları nedeniyle zam tutarı litre başına 1,52 TL'ye yükseltildi.



Benzinde yapılması planlanan 1,52 TL'lik artışın pazartesiyi salıya bağlayan gece itibarıyla pompaya yansıması beklenirken, çarşamba günü motorin fiyatlarında da 1,1 TL'lik artış bekleniyor.



Son olarak perşembe günü otogaz fiyatlarındaki 65 kuruşluk zam beklentisi de 70 kuruşa yükseltildi.







