Kasım ayının son haftasında gökyüzü meraklılarını birbirinden dikkat çekici gök olayları bekliyor. Haftanın en önemli olayı, 24 Kasım Salı günü gerçekleşecek Süper Ay olacak. Ortalama dolunaydan biraz daha büyük ve parlak görünen Ay, Boğa takımyıldızında bulunan ve 'Yedi Kız Kardeş' olarak bilinen Pleiades yıldız kümesinin yakınından geçecek. Ay ile yıldız kümesi arasındaki mesafe yalnızca 0,9 derece olacak.

Haftanın gökyüzü şöleni bununla sınırlı kalmayacak. 25 Kasım Çarşamba günü Mars, Aslan takımyıldızının en parlak yıldızı Regulus ile yakınlaşacak. Aynı gün Uranüs karşı konumuna ulaşacak. 27 Kasım Cuma günü ise Venüs, sabah gökyüzünde en parlak dönemine ulaşarak 'Sabah Yıldızı' olarak adlandırılmasını sağlayan etkileyici görünümünü sergileyecek.

İşte 23-29 Kasım tarihleri arasında gökyüzünde yaşanacak dikkat çekici olaylar ve gözlem takvimi...

HAFTANIN GÖKYÜZÜ OLAYLARI

23 Kasım Pazartesi: Ay, Pleiades yıldız kümesine yaklaşıyor

Hava karardıktan sonra doğu yönüne bakıldığında, Boğa takımyıldızında bulunan Pleiades yıldız kümesinin yakınında neredeyse dolunay evresindeki Ay görülebilecek. Ay'ın parlaklığı, yıldız kümesindeki sönük yıldızların görülmesini zorlaştırsa da en parlak üyeleri Ay'ın yakınında seçilebilecek.

24 Kasım Salı: Kasım ayının Süper Ay'ı doğuyor

Kasım ayının dolunayı, 24 Kasım Salı günü gökyüzünde etkileyici bir manzara oluşturacak. Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu yörünge noktasına, yani yerberi konumuna yakın gerçekleşecek dolunay, Süper Ay olarak adlandırılıyor.

Bu nedenle Ay, normal bir dolunaya kıyasla biraz daha büyük ve parlak görünecek. Dolunay aynı zamanda Pleiades yıldız kümesinin yalnızca 0,9 derece kuzeyinden geçecek. Bu yakınlaşma, haftanın en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri olacak.

25 Kasım Çarşamba: Mars ve Regulus yakınlaşacak

Güneş doğmadan yaklaşık bir saat önce doğu yönüne bakıldığında Mars ile Regulus'un yakın görünümü izlenebilecek. Aslan takımyıldızının en parlak yıldızı olan mavimsi Regulus ile kızıl renkteki Mars, gökyüzünde dikkat çekici bir renk kontrastı oluşturacak.

Jüpiter de bu iki gök cisminin yakınında görülebilecek ve parlaklığıyla öne çıkacak. Aynı gün Uranüs karşı konumuna ulaşacak. Ancak Uranüs'ü gözlemlemek için büyük dürbün veya teleskop kullanılması gerekecek.

27 Kasım Cuma: Venüs en parlak dönemine ulaşacak

Venüs, 27 Kasım Cuma günü sabah gökyüzünde en parlak görünümüne ulaşacak. Güneş doğmadan yaklaşık 45 dakika önce doğu-güneydoğu yönüne bakıldığında gezegen kolaylıkla fark edilebilecek.

Dünya'ya görece yakın konumu ve ışığı güçlü biçimde yansıtan yoğun bulutlarla kaplı atmosferi sayesinde oldukça parlak görünen Venüs, sabah saatlerinde gökyüzünün en dikkat çekici cisimlerinden biri olacak.

SÜPER AY GERÇEKTEN NE ANLAMA GELİYOR?

Süper Ay terimi, dolunayın her zamankinden çok daha büyük görüneceği beklentisini oluşturabiliyor. Ancak bu gök olayının gerçek etkisi sanıldığı kadar çarpıcı değil.

Süper Ay, dolunayın Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu yörünge noktası olan yerberi (perige) civarında gerçekleşmesiyle ortaya çıkıyor. Bu dönemde Ay, ortalama bir dolunaya kıyasla yaklaşık yüzde 7-10 daha büyük ve yüzde 15 daha parlak görünebiliyor.

Aradaki fark çıplak gözle her zaman kolayca anlaşılamasa da özellikle Ay doğarken daha etkileyici bir görüntü ortaya çıkıyor. Ufka yakın konumdayken olduğundan daha büyük algılanmasının nedeni ise 'Ay yanılsaması' olarak bilinen optik etki. Bu durum, Ay'ın gerçek boyutundan değil, insan beyninin ufuk çizgisindeki nesneleri algılama biçiminden kaynaklanıyor.

KIŞ GÖKYÜZÜNÜN EN BELİRGİN TAKIM YILDIZLARI

Kasım ayının sonlarına doğru kış gökyüzü de belirginleşmeye başlıyor. Akşam saatlerinde güneydoğu yönünde yükselen Orion takımyıldızı, çevresindeki parlak yıldızlarla birlikte kolayca fark edilebiliyor.

Orion'un üzerinde Boğa, sol tarafında ise İkizler takımyıldızı yer alıyor. Orion'un altında, Büyük Köpek takımyıldızında bulunan Sirius da ufka yakın konumuyla dikkat çekiyor.

Bu yıldızların oluşturduğu geniş görünüm, 'Kış Altıgeni' olarak biliniyor. Orion, Boğa, Arabacı, İkizler ve Büyük Köpek takımyıldızlarının parlak yıldızlarıyla şekillenen bu büyük yıldız deseni, kış gecelerinin en kolay tanınan gökyüzü oluşumlarından biri.

HAFTANIN TAKIMYILDIZI: PERSEUS

Bu haftanın öne çıkan takımyıldızlarından biri de Perseus olacak. Cassiopeia ve Boğa takımyıldızları arasında bulunan Perseus, ilk bakışta fark edilmesi zor olsa da bulunduğunda etkileyici bir yıldız görünümü sunuyor.

Akşam saatlerinde kuzeydoğu yönüne bakarak gözleme başlanabilir. Cassiopeia'nın W harfine benzeyen şeklinden Boğa takımyıldızına doğru uzanan hayali bir çizgi takip edildiğinde Perseus'un yıldızlarına ulaşılabilir.

Samanyolu düzleminde yer alan takımyıldız, belirgin bir şekilden ziyade birbirine bağlanan gevşek bir yıldız zincirini andırıyor.

GECE GÖKYÜZÜNDE SIRADA NE VAR?

24 Kasım'daki Süper Ay'ın ardından Ay, her gece biraz daha küçülerek gökyüzünde daha geç saatlerde doğmaya başlayacak. Böylece ayın sonuna doğru yıldız gözlemi için daha karanlık akşamlar geri dönecek.

Aralık ayının ilk haftası, gökyüzü gözlemi yapmak isteyenler için uygun dönemlerden biri olacak. Ayın en dikkat çekici gök olaylarından biri ise 14-15 Aralık gecelerinde zirveye ulaşacak Geminid meteor yağmuru olacak.

Yılın en güvenilir meteor yağmurlarından biri olarak kabul edilen Geminidlerin ardından 21 Aralık'ta kış gündönümü yaşanacak. Kuzey Yarım Küre'de yılın en uzun gecesinin yaşanacağı bu tarih, yıldız gözlemcileri için kış sezonunun önemli dönüm noktalarından biri olacak.