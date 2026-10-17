Mersin’in turizm, tarım, sanayi ve lojistik hatlarını güçlendirmek amacıyla inşa edilen Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi’nin Çeşmeli-Kızkalesi kesiminde yapım çalışmaları tamamlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında hazırlanan güzergah, 18 Ekim'i 19 Ekim'e bağlayan gece hizmete girecek. Projenin resmi açılış töreninin ise ilerleyen günlerde yapılması planlanıyor.

PROJENİN TEKNİK DETAYLARI VE ALTYAPI SANAT YAPILARI

Gövde uzunluğu 41 kilometre otoyol ve 11 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 52 kilometreden oluşan Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi bünyesinde şu yapılar yer alıyor:

Köprülü Kavşak: 10 adet

Tünel: 7 adet

Viyadük: 5 adet

Hizmet ve İşletme Tesisleri: 2 otoyol hizmet tesisi, 6 ücret toplama alanı, 1 bakım işletme merkezi ve 1 tünel işletme merkezi

ULAŞIM SÜRESİ VE EKONOMİK KAZANIMLAR

Mevcut devlet yolundaki transit trafiğin önemli bir kısmını bünyesine alacak olan otoyol, özellikle yaz döneminde artan araç yoğunluğunu azaltmayı hedefliyor. Bölgedeki ulaşım süresi ve bütçe üzerindeki etkileri şu şekildedir:

Seyahat Süresi: Yaz aylarındaki 2,5 saatlik ulaşım süresi 18 dakikaya gerileyecek.

Zamandan Tasarruf: Yıllık 2,68 milyar lira.

Akaryakıt Tasarrufu: Yıllık 340 milyon lira.

Toplam Ekonomik Tasarruf: Yıllık 3 milyar 20 milyon lira.

Çevresel Etki: Yıllık karbon emisyonunda 17 bin ton azalma.

BÖLGESEL TRAFİK VE LOJİSTİK BAĞLANTILARI

Yeni otoyol kesimi, D400 Antalya-Mersin ve D715 Konya-Mersin devlet yollarındaki transit trafiğin şehir merkezlerine girmeden doğrudan otoyol ağına bağlanmasına imkan tanıyor. Proje ayrıca Çukurova Uluslararası Havalimanı’na erişimi kolaylaştırırken, Akdeniz kıyı hattındaki turizm ve tarım taşımacılığına katkı sunacak şekilde planlandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nun devamı niteliğindeki bu yatırım; Mersin Port limanları, üretim sahaları ve Kalkınma Yolu’nun karayolu altyapısını destekleyerek Mersin-Adana-Gaziantep-Şanlıurfa aksı üzerindeki kesintisiz ulaşım ağını tamamlıyor.