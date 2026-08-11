İspanya’nın Burgos vilayetinde yer alan ve günlük yaşamın oldukça sessiz sürdüğü Avellanosa de Muno köyü, tarihi bir doğa olayına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Tam güneş tutulmasının tam merkez hattında yer alan bu köyün nüfusu yaklaşık 10 kişi olsa da dünyanın dört bir yanından gelecek gökyüzü meraklılarının odağı haline geldi.

GÖKYÜZÜNDE ÇİFTE ŞÖLEN

Avrupa anakarasında 1999’dan, İspanya anakarasında ise 1912’den bu yana görülebilecek ilk tam güneş tutulması olma özelliğini taşıyan doğa olayı, bölgeye eşsiz bir atmosfer vaat ediyor. Köyün ideal bir gözlem noktası olarak öne çıkmasında batı ufkunun açık olması, alçak tepeler ve yapay ışık kirliliğinin bulunmaması büyük rol oynuyor. Tutulmanın gün batımına yakın gerçekleşmesiyle kısa süre içinde iki kez alacakaranlık yaşanacak, gece ise Perseid meteor yağmuru ile eşsiz bir gök olayı birleşimi sunacak.

GÖÇ EDEN ISSIZ KÖY KÜRESEL İLGİ FIRTINASI YAKALADI

1950’li yıllarda canlı bir ticari hayata sahip olan Avellanosa de Muñó, tarımda mekanizasyonun artmasıyla Madrid, Bilbao ve Barselona gibi büyük şehirlere yoğun göç vermişti. Günümüzde kalıcı nüfusu oldukça azalan köye tutulma vesilesiyle İngiltere, Fransa, Venezuela ve ABD başta olmak üzere pek çok ülkeden eski sakinler ve turistler akın ediyor. Bölgedeki konaklama kapasitesi de bu yoğun ilgiden nasibini alırken, yakındaki tarihi Parador de Lerma oteli başta olmak üzere tüm tesislerin rezervasyonları tamamen dolmuş durumda.

YENİ ZELANDA 2028 YILINA HAZIRLANIYOR

Tutulma turizmindeki bu büyük hareketlilik sadece İspanya ile sınırlı kalmıyor. Yeni Zelanda’nın Dunedin şehri de 22 Temmuz 2028’de gerçekleşecek olan ve bölgede tam 850 yıl sonra ilk kez izlenecek tam güneş tutulması için hazırlıklarını sürdürüyor. Queenstown’dan Dunedin’e kadar olan hatta yaşanacak yaklaşık 3 dakikalık karanlık için şehirdeki otel odaları şimdiden rezerve edilmiş durumda.