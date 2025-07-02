3 Temmuz Perşembe günü (yarın) açıklanacak enflasyon verileri, yalnızca memur ve emekli maaşlarını değil, akaryakıttan sigaraya kadar birçok temel ürünün fiyatını da doğrudan etkileyecek. Yeni zam dalgasının fitilini ise Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ateşleyecek.

65 yaş aylığından engelli maaşına, kıdem tazminat tavanından bedelli askerlik ücretin yanı sıra, akaryakıt, alkol ve sigara zam gelecek.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Yİ-ÜFE’ye göre otomatik olarak artacak ve Cumhurbaşkanlığı’ndan aksi bir karar gelmemesi durumunda bu artışlar raf ve pompa fiyatlarına doğrudan yansıyacak.

Ocak-Mayıs döneminde Yİ-ÜFE yüzde 12,92 olarak gerçekleşmişti. Haziran ayı için yüzde 1 ila 2 aralığında bir artış öngörülüyor. Eğer tahminler doğrultusunda Yİ-ÜFE yüzde 1,5 artarsa, 6 aylık toplam yüzde 14,61'lik artışla birlikte akaryakıt, sigara ve alkolde ciddi fiyat yükselişleri kaçınılmaz olacak.

AKARYAKITIN ZAMDAN BAŞI DÖNDÜ

Yüzde 14,61’lik tahmini artışa göre:

Benzin litre fiyatına 2,10 TL,

Motorine 1,97 TL,

LPG’ye ise 1,61 TL zam gelmesi bekleniyor.

ÖTV zammı doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak.

SİGARANIN PAKETİNE 8-10 TL ARASI ZAM YAPILACAK

Sigarada halen 20 dal üzerinden her dal için 1,8313 TL asgari maktu vergi alınıyor. Bu rakam %14,61’lik artışla 2,0988 TL’ye çıkacak.

Maktu vergi ise 10,50 TL’den 12,03 TL’ye yükselecek.

KDV dahil toplam vergilerle birlikte, bir sigara paketine 8 ila 10 TL arasında zam yapılması öngörülüyor.

ALKOLE 200 TL'YE VARAN ZAM

Alkollü içkilerde de benzer bir tablo var. Örneğin, 1 litre rakının ÖTV’si 1365,72 TL seviyesindeydi. Bu tutar %14,61 artarsa 1565 TL’ye ulaşacak. Böylece 45 derece alkol oranına sahip bir şişe rakının sadece 704 TL’si ÖTV olacak.

65 YAŞ AYLIKLARI DA ARTACAK

2025 Temmuz’unda yapılacak memur maaşı zammı, sosyal destek ödemelerinde de önemli bir artışa yol açacak. Halen, 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım desteği gibi kalemler memur maaş katsayısına endeksli olduğu için, bu zamlar doğrudan vatandaşların gelirine yansıyacak.

MEMUR MAAŞLARINA DA ZAM GELECEK

Toplu sözleşme gereği, memur maaşlarına yüzde 5 oranında bir artış yapılacak ve bunun üzerine yılın ilk altı ayındaki enflasyon farkı eklenecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Temmuz’da memur maaşlarına yapılacak toplam artışın yüzde 14’ü geçmesi bekleniyor. Bu oranlar doğrultusunda, memur maaşlarında yüzde 15.84 ile 16.5 arasında bir artış yaşanacak.

Bu artış, yalnızca maaşlara değil, aynı zamanda aile yardımı, toplu sözleşme ikramiyesi ve bazı sağlık ödemelerine de yansıyacak. Bu değişiklik, en düşük memur maaşının 50 bin 652 TL, emekli maaşının ise 22 bin 725 TL’ye ulaşması anlamına geliyor.

SOSYAL YARDIMLAR DA ARTACAK

Sosyal yardım kalemlerinin de bu zamdan etkilenmesi bekleniyor. 65 yaş aylığı, evde bakım yardımı ve engelli maaşları gibi birçok ödeme, memur maaş katsayısındaki artıştan faydalanacak. Örneğin:

65 Yaş Aylığı: Mevcutta 4.664 TL olan bu ödeme, Temmuz ayında 5.403 TL’ye yükselecek.

Evde Bakım Desteği: Halen 10.125 TL olan ödeme, 11.729 TL’ye çıkacak.

Engelli Aylığı: Yüzde 40-69 engeli olanlar için ödeme 3.723 TL’den 4.313 TL’ye, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlar içinse 5.585 TL’den 6.469 TL’ye yükselecek.

Bunların yanı sıra, kronik hastalığı olan vatandaşlar için yapılan destek ödemeleri de artacak. Örneğin, tüberküloz ve SSPE hastalarına yapılan yardım, şu anki 10.125 TL’den 11.729 TL’ye yükselecek.

YENİ ZAMLARDAN DİĞER KALEMLER DE ETKİLENECEK

Kıdem tazminatı tavanı da yeni maaş katsayısına göre artacak. Şu an 46 bin 655 TL olan tavan, 54 bin TL’yi aşacak. Ayrıca, bedelli askerlik ücreti de memur zammı oranında artacak ve yeni ücret 281 bin 506 TL’ye yükselecek.

SED ÖDEMELERİNDE DE ARTIŞ BEKLENİYOR

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinde de bir artış bekleniyor. Yeni ödeme tutarları şu şekilde:

Okul öncesi çocuk: 4.809 TL → 5.571 TL

İlköğretim öğrencisi: 7.214 TL → 8.357 TL

Ortaöğretim öğrencisi: 7.695 TL → 8.914 TL

Yükseköğrenim öğrencisi: 8.657 TL → 10.028 TL.