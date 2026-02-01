İstanbul’da kar beklentisi kafaları karıştırıyor. AKOM Pazartesi günü için kar yağışı uyarısı yaparken, Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen “İstanbul’da kar yok” dedi.

Peki İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Ankara ve Bursa’da durum nasıl? Okullar tatil olacak mı? İşte son hava durumu açıklamaları…

AKOM: “PAZARTESİ KAR VAR” DEDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yayınladığı haftalık tabloda Pazartesi günü İstanbul’da kar ve karla karışık yağmur beklendiğini açıkladı. Açıklamaya göre bazı ilçelerde kar etkili olacak, minimum sıcaklık 2, maksimum sıcaklık 7 derece olarak ölçülecek. Yağış miktarı ise 10–20 kilogram arasında olacak.

AKOM, sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda, öğle saatleri itibariyle yağışların artacağını ve akşam saatlerinde kuzeyli yönlerden esecek fırtınayla birlikte yer yer kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanacağını duyurdu.

PROF. DR. ORHAN ŞEN: “İSTANBUL'DA KAR YOK” DEDİ

AKOM’un açıklamasının ardından Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den çelişkili bir açıklama geldi. Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul’da kar yağışı beklenmediğini belirtti.

Şen, “İstanbul’da kar yok. Yarın da yok. İsteyen Trakya’ya gidebilir” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERİN HAVA DURUMU

AKOM’un İstanbul için yayınladığı 1 haftalık hava durumu raporu şöyle:

02.02.2026 – Pazartesi: Min: 2 °C – Max: 7 °C, Karla Karışık Yağmurlu

03.02.2026 – Salı: Min: 1 °C – Max: 5 °C, Çok Bulutlu

04.02.2026 – Çarşamba: Min: 4 °C – Max: 10 °C, Parçalı ve Az Bulutlu

05.02.2026 – Perşembe: Min: 6 °C – Max: 12 °C, Parçalı ve Az Bulutlu

06.02.2026 – Cuma: Min: 8 °C – Max: 12 °C, Sağanak Yağmurlu

07.02.2026 – Cumartesi: Min: 8 °C – Max: 13 °C, Hafif Yağmurlu

ANKARA VE BURSA’DA DURUM

Ankara’da hava sıcaklıkları 0–5 derece aralığında seyredecek, kar yağışı ihtimali düşük. Bursa’da ise yüksek kesimlerde Pazartesi günü karla karışık yağmur veya hafif kar ihtimali bulunuyor.

OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Şu an resmi olarak İstanbul, Ankara veya Bursa’da kar nedeniyle okulların tatil edileceğine dair bir açıklama bulunmuyor. Meteoroloji ve AKOM’dan gelen bilgiler takip edilmeye devam ediyor.