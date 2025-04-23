İstanbul’da art arda meydana gelen depremler çevre illerde de hissedildi...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, perşembe ve cuma günleri okulların tatil edildiğini duyurdu.

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

-İstanbul’da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, şu ana kadar okullarımızda herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmamıştır.

-Güvenli alan ihtiyacı doğrultusunda, okul bahçelerimiz tüm vatandaşlarımızın kullanımına açıktır.

-İlgili diğer kurumlarımızla iş birliği içerisinde İstanbul’daki okullarımız için Perşembe ve Cuma gününü tatil etme kararı aldık. Tüm milletimize geçmiş olsun inşallah.

YÖK BAŞKANI'NDAN DA AÇIKLAMA

YÖK Başkanı Erol Özvar da, İstanbul'daki depremlerle ilgili, "Yarın ve cuma günü vakıf ve devlet üniversitelerinde eğitim ve öğretim tehir edilmiştir" açıklamasında bulundu.