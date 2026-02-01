Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Şubat Pazartesi günü için 5 ilçeye kar yağışı uyarısı yaptı. Balkanlardan gelecek olan kar yağışı başta İstanbul olmak üzere 4 ilde daha etkisini gösterecek. AKOM da İstanbul'da kar yağışına dair tarih verdi. İşte detaylar...

MGM, Trakya üzerinden yurda giriş yapacak olan soğuk havanın Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da kar yağışına döneceğini bildirdi. Dondurucu soğuklar İstanbul'da da etkisini gösterecek.

AKOM İSTANBUL İÇİN TARİH VERDİ

Kar yağışı için tarih veren AKOM, pazartesi ve salı günü İstanbul'da karla karışık yağmur görüleceğini ve sıcaklıkların 1 dereceye kadar gerileceğini açıkladı.

5 İLÇEYE ALAM VERİLDİ

Okulların açılacağı pazartesi günü sabah saatlerinde soğuk havanın ,Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir gibi batı bölgelerde de etkisini gösterecek. Yapışların karla karışık ve ve kar şeklinde görüleceği öngörülüyor. Vatandaşların ise bu kış şartlarına karşı hazırlıklı olması isteniyor.

Yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Gün içerisinde sıcaklıkların 11°C’ler civarında seyredeceği, yeni hafta başı (Pazartesi) itibari ile ise 5°C’ler civarı ve altına kış değerlerine gerileyeceği; beraberinde sağanak, yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor."