Moda dünyasının en zamansız ve hayat kurtaran rengi olarak görülen siyah için uzmanlardan ezber bozan çağrı geldi. Yarın yaşanacak kritik gökyüzü hareketi ve enerji değişimi öncesinde, gardırobunda siyah kıyafetlere yönelenlerin bir kez daha düşünmesi gerekiyor.

TÜM OLUMSUZLUKLARI BİR MIKNATIS GİBİ ÇEKİYOR

Pek çok kişi için gücün, asaletin ve zarafetin simgesi olan siyah renk, dolunay ve hassas astrolojik evrelerde göründüğü kadar masum kalmıyor. Fiziksel olarak ışığı tamamen emme özelliğine sahip olan siyah rengin, gökyüzündeki yoğun enerji akışıyla birleştiğinde çevredeki tüm olumsuzlukları da bir sünger gibi bünyesine çektiği belirtiliyor.

YARIN KALABALIKTA SİYAH GİYMEYİN

Özellikle yarın kalabalık ortamlara gireceklerin, toplu taşıma araçlarını kullanacakların veya stresli iş temposunda bulunacakların siyah giymesi dev bir risk taşıyor. Çevredeki tüm gerginliğin, nazarın ve negatif frekansların doğrudan üzerinize çekilmesine neden olan bu renk, gün sonunda sebepsiz yorgunluk ve ağır bir mod düşüklüğü yaratıyor.

AÇIK RENKLER KORUYUCU KALKAN GÖREVİ GÖRÜYOR

Siyahın aksine ışığı tamamen yansıtan beyaz ve açık tonlar ise kritik gökyüzü olaylarında adeta koruyucu bir kalkan görevi üstleniyor. Saflığın ve arınmanın sembolü olan açık renkli kıyafetler, dışarıdan gelen yoğun ve olumsuz frekansları geri püskürterek kişinin kendi aura alanını korumasını sağlıyor.

Uzmanlar, yarın sabah dolaptan kıyafet seçerken siyah yerine açık ve ferah tonlara yönelmenin zihinsel dengenizi koruyacağını ve olumsuz enerjilerden sakınmanın en pratik yolu olduğunu vurguluyor.