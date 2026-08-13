Saray'a yakınlığıyla bilinen Abdülkadir Selvi, Amedspor’un yeni sezonda Diyarbakır’da oynayacağı karşılaşmalara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Selvi, Diyarbakır’daki maçların yalnızca sportif açıdan değil, taşıdığı toplumsal mesajlar açısından da önem taşıdığını ifade etti.

Selvi, yazısında şu ifadelere yer verdi:

TRABZONSPOR VE KOCAELİSPOR MAÇLARI

Amedspor ikinci hafta ise Kocaelispor’a konuk olacak. Maçın sportmenliğe yakışır bir centilmenlik içinde geçmesini arzu ederiz.

Amedspor, 31 Ağustos’ta da Trabzonspor’u konuk edecek. İkinci yarı ise Trabzonspor, Amedspor’u konuk edecek. Trabzonlular bu ülke için canını veren milliyetçi insanlardır. En büyük milliyetçilik ülkesini sevmek demektir.

AMAN DİKKAT

“Futbol sadece futboldan ibaret değildir” derler. Eğer Amedspor maçları barış iklimine hizmet edecek şekilde geçerse, Terörsüz Türkiye’ye çok büyük bir katkı sağlayacaktır.

Ama aynı zamanda da çok dikkatli olmalıyız. Bir takım yabancı istihbarat servislerinin ve sürece karşı çıkan bazı partilerin Amedspor maçları üzerinden Türkiye’yi karıştırmalarına izin vermemeliyiz.

Aman dikkat...

Elbette ki yabancı istihbarat servisleri bu süreci sabote etmek isteyecekler. Bazı siyasiler bu sürece zarar vermeye çalışacaklar.

Bu tuzağa düşmeyelim.

İsrail başta olmak üzere Terörsüz Türkiye sürecinden rahatsız olanları sevindirmeyelim.

Amedspor maçlarını sportmenliğin, centilmenliğin ve kardeşliğin hâkim olduğu bir iklimde yapalım.

Bu ülkenin ferasetli insanları olarak yüzyılın projesi olan Terörsüz Türkiye sürecini futbol topuna kurban etmeyelim.