Avrupa'nın büyük bölümünde 25 Ekim 2026 Pazar günü kış saati uygulaması başlayacak. Orta Avrupa Yaz Saati'ni kullanan ülkelerde saatler 03.00'ten 02.00'ye çekilecek. Almanya, Fransa ve İtalya gibi ülkeler böylece kış saati düzenine geçecek.

Birleşik Krallık ve Portekiz'de de aynı tarihte saatler geri alınacak. Bu değişiklikle sabahları gün ışığı daha erken görülürken akşam saatlerinde hava daha erken kararacak.

TÜRKİYE'DE SAATLER DEĞİŞMEYECEK

Türkiye, 2016 yılından bu yana yıl boyunca UTC+3 saat dilimini kullanıyor. Bu nedenle Avrupa'daki saat değişikliği Türkiye'de uygulanmayacak.

Saatlerin geri alınmasıyla Almanya, Fransa ve İtalya ile Türkiye arasındaki fark bir saatten iki saate çıkacak. Birleşik Krallık ve Portekiz ile olan iki saatlik fark ise üç saate yükselecek.

Değişiklik, Avrupa ile yapılacak telefon görüşmeleri, çevrim içi toplantılar ve seyahat planlarında saatlerin yeniden hesaplanmasını gerektirecek.

SAAT DEĞİŞİKLİĞİNİN KALDIRILMASI NEDEN ERTELENDİ?

Avrupa Birliği, mevsimsel saat değişikliğini kaldırmak için daha önce girişimlerde bulundu. 2018'de yapılan ankette katılımcıların yüzde 84'ü uygulamanın sona ermesini destekledi. Avrupa Parlamentosu da 2019 yılında kaldırılması yönündeki teklife onay verdi.

Uygulamanın 2021'de sona ermesi planlansa da üye ülkeler kalıcı olarak yaz saati mi yoksa kış saati mi kullanılacağı konusunda uzlaşamadı. COVID-19 salgını ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı işgali de konunun siyasi gündemde geri planda kalmasına yol açtı.

Bu nedenle Avrupa'da saatler, 2026 yılında da mevsime göre değiştirilmeye devam ediyor.