Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yurt genelinde ve İstanbul'da hafta sonu ile önümüzdeki hafta beklenen hava durumuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Sıcak bir haftanın geride kaldığını belirten Şen, hem ani yağış riskine hem de yaklaşan yeni sıcak hava dalgasına dikkat çekti.
Hafta sonu sıcaklıklarda 2-3 derecelik hafif bir düşüş yaşanacağını ve İstanbul'da termometrelerin 29 dereceye gerileyeceğini belirten Prof. Dr. Şen, cumartesi günü için kritik bir yağış uyarısında bulundu.
Yağışlar cumartesi sabah saat 08.00 - 09.00 civarında kuzey yönünden İstanbul'a giriş yapacak ve akşam 18.00 - 20.00 saatlerine kadar (yaklaşık 10-12 saat) il genelinde etkisini sürdürecek. Özellikle İstanbul'un Avrupa Yakası'nda öğle saatlerine kadar gök gürültülü, şimşekli ve yıldırımlı kuvvetli yağış bekleniyor.
"AFETE DÖNÜŞEBİLİR"
Cumartesi günü başlayacak olan yağış dalgası sadece İstanbul ile sınırlı kalmayacak. Marmara Bölgesi genelinin yanı sıra, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde de hafta sonu yağışlı hava etkili olacak. Pazar günü İstanbul'u terk edecek olan yağışlar, Akdeniz Bölgesi'nde etkisini sürdürmeye devam edecek.
Prof. Dr. Şen, afet uyarısı yaptığı İstanbul için şunları kaydetti:
"Yarın saat 8-9 civarında İstanbul'a kuzeyden yağış geliyor. Gök gürültülü sağanak yağış olacak. Ben hep şundan çekinmişimdir; Bu kadar sıcak havanın üstüne bir yağış geldiği zaman biraz afete dönüştüren bir hal alıyor. İnşallah yarın öyle bir durum olmaz ama kuvvetli bir yağış gözüküyor. Nerelerde? İstanbul'un Avrupa Yakası'nda öğlene kadar kuvvetli gök gürültülü, şimşekli, yıldırımlı, bir yağış olabilir. Biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Bu yağış akşama kadar yarın İstanbul'da devam edecek. Yarın Marmara'yı kaplayacak, yarın akşam 18.00-20.00'a kadar. 10-12 saatlik bir yağış görülecek. Bütün İstanbul'u kaplayacak."
İSTANBUL VALİLİĞİ UYARI YAPTI
İstanbul Valiliği de yarın etkili olması beklenen sağanak yağış için uyarılarda bulundu. Valilik tarafından yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı:
"İstanbul’da yarın beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre;
İstanbul’da yarın (Cumartesi) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın; yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra akşam ilk saatlere kadar İstanbul Avrupa Yakası’nın batı kesimlerinde (Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Arnavutköy ve Başakşehir) kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgârın; kuzeyli yönlerden orta kuvvette, yarın (Cumartesi) zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış ve rüzgârın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."