Yarın sabah saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Çanakkale’de başlayacak olan kuvvetli sağanak yağışın, ilerleyen saatlerde etki alanını genişletmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde Balıkesir’in batısı, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla’da etkili olacak yağışların; İzmir’in güneybatısı ile Aydın ve Muğla kıyılarında yer yer "çok kuvvetli" seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.
ANTALYA VE ÇEVRESİNE KRİTİK UYARI
Son günlerde fırtınanın etkili olduğu Antalya ile birlikte Isparta’nın güneyi ve Burdur’un güneydoğusunda da yerel olarak çok kuvvetli sağanak beklentisi bulunuyor. İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaştığı harita ile bu bölgelerde yaşayan vatandaşları ani sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı uyardı. Ayrıca kıyı kesimlerde hortum oluşma riski üzerinde duruldu.
8 ŞEHİRDE ŞİDDETLİ FIRTINA BEKLENİYOR
Yağışlı havanın yanı sıra fırtına uyarısı da yapıldı. Afyonkarahisar, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Konya, Uşak, Kütahya ve Karaman çevrelerinde rüzgarın şiddetli eseceği belirtildi. Bakanlık; çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba/doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
DOĞU ANADOLU’DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR
İçişleri Bakanlığı’nın güncel paylaştığı verilere göre bugün; Malatya, Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde kuvvetli sağanak etkili olacak. Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak’ın yüksek kesimlerinde ise yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.