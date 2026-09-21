Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İstanbulluları yakından ilgilendiren kritik hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, mega kent yarın sabahtan itibaren şiddetli yağışlı sistemin etkisi altına giriyor.

METREKAREYE 60 KİLOYA KADAR YAĞIŞ DÜŞECEK

Yarın (salı) sabah saatlerinden itibaren İstanbul genelinde başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21-60 kg/m²) olması bekleniyor. Gökyüzünden tonlarca suyun düşeceği tahmin edilen mega kentte yağışların Çarşamba akşam saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdüreceği bildirildi.

SEL VE SU BASKINI RİSKİ: EMNİYET VE İTFAİYE ALARMDA

Kuvvetli yağışla birlikte oluşabilecek olumsuzluklara karşı İstanbulluların tedbirli olması isteniyor. Meteoroloji yetkilileri; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar ve özellikle kent içi ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarıda bulundu.