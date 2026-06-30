Türkiye’de milyonlarca vatandaşın günlük hayatına yeni kurallar geliyor. Yarından itibaren uygulanmaya başlanacak düzenlemelerle birlikte; çevre yönetiminde yeni bir modele geçiliyor, zorunlu trafik sigortasının kapsamı genişletiliyor ve yeme-içme sektöründe şeffaflık dönemi başlıyor.

İşte hayatın akışını değiştirecek 3 yeni uygulamanın tüm ayrıntıları:

DEPOZİTO İADE SİSTEMİ BAŞLIYOR

Çevre kirliliğinin önüne geçilmesi ve geri dönüşüm oranlarının artırılması amacıyla hazırlanan Depozito İade Sistemi, 1 Temmuz itibarıyla resmen devreye alınıyor.

Ülke genelindeki 81 il ve 973 ilçede depozito iade makineleri kurulacak. Üzerinde özel "Depozito İade" logosu yer alan cam, plastik (PET), metal ve belirli karton içecek ambalajları sisteme dahil olacak.

Vatandaşlar, makineler aracılığıyla teslim ettikleri her uygun ambalaj için 1 TL depozito bedeli geri alacak.

TRAFİK SİGORTASINDA DEĞİŞİKLİK

Zorunlu trafik sigortasında tazminat, hasar ve değer kaybı süreçlerini yeniden şekillendiren yeni dönem yarın itibarıyla başlıyor. Düzenlemeyle birlikte sigorta kapsamı ve işleyişinde önemli değişikliklere gidildi.

Araçlardaki değer kaybı, SEDDK’nın belirlediği usullere göre eksperler tarafından hesaplanacak. Hasar başvurusu yapanlar, ayrıca bir talep açılmasına gerek kalmaksızın değer kaybı başvurusunda bulunmuş sayılacak.

Sağlık Giderleri Teminatı’nın kapsamına protez organ ve gerekli bakıcı giderleri de eklendi. Sakatlanma ve ölüm tazminatlarının hesaplama kriterleri de güncellendi.

Sigorta şirketleri artık e-Devlet, mobil uygulama, e-posta ve SMS gibi dijital kanallar üzerinden bilgilendirme ve başvuru süreçlerini yürütebilecek.

RESTORAN VE KAFELERDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Tüketicilerin daha bilinçli beslenmesini ve gıda şeffaflığını amaçlayan menü düzenlemesi yarından itibaren aşamalı olarak hayata geçiriliyor.

İşletmeler, sundukları yiyecek ve içeceklerin kalori değerleri ile içerik bilgilerini (alerjen vb.) menülerinde açıkça belirtmek zorunda olacak.

Uygulama yarın itibarıyla ilk olarak ulusal zincir restoranlarda zorunlu hale geliyor. Diğer restoranların 31 Aralık 2026'ya kadar, kafelerin ise 2027 yılının sonuna kadar bu sisteme uyum sağlaması gerekiyor.