Cuma gününe denk gelen 13 sayısı, birçok kültürde uğursuzlukla ilişkilendiriliyor. Batıl inanışlara göre bu tarihte önemli kararlar almak, yeni başlangıçlar yapmak ve büyük planları hayata geçirmek şanssızlık getirebiliyor. 2026 yılında şubat, mart ve kasım aylarında yaşanan 13. Cuma günlerinin sonuncusu ise 13 Kasım olacak.

1960 YILINDA KIYAMET TAHMİNİ YAPILMIŞTI

13 Kasım tarihinin dikkat çeken bir başka yönü de geçmişte ortaya atılan nüfus tahminiyle bağlantılı. The Conversation'da aktarılan bilgilere göre, 1960 yılında Science dergisinde yayımlanan bir değerlendirmede, dünya nüfusunun kontrolsüz biçimde artmasının insanlığı kaynak ve yaşam alanı sıkıntısına sürükleyebileceği öngörülmüştü. Bu durum, insanlığın kendi kendini yok etmesi ihtimaliyle ilişkilendirilmişti.

Ancak beklenen nüfus artışı gerçekleşmedi. Birçok ülkede doğum oranlarının düşmesiyle küresel demografik tablo farklı bir yönde ilerledi.

13 KASIM CUMA GÜNÜ YAPILMAMASI GEREKENLER

Halk arasındaki batıl inanışlara göre 13. Cuma günü bazı önemli işlerden uzak durulması gerektiğine inanılıyor. Bu tarihte yapılmaması önerilenler arasında iş değiştirmek, taşınmak, önemli kararlar almak, yeni bir ilişkiye başlamak veya mevcut ilişkiyi bitirmek bulunuyor.

Ayrıca para ödünç vermek, sevdikleriyle tartışmak ve tamirat işleriyle uğraşmak da uğursuz kabul edilen davranışlar arasında sayılıyor.

Öte yandan 13. Cuma gününün uğursuzluk getirdiğine ilişkin inanışların bilimsel bir dayanağı bulunmuyor. Dolayısıyla 13 Kasım 2026'nın diğer günlerden farklı olarak kötü şans getireceğini gösteren bilimsel bir kanıt bulunmuyor.