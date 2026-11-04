Kuzey Yarımküre genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava dalgası, İstanbul’dan Londra’ya, New York’tan Tokyo’ya kadar milyonlarca haneyi aynı ortak dertte buluşturdu: Camlarda yoğunlaşan buğu ve su damlacıkları.

İstanbul’da yağış sonrası havanın bulutlu ve soğuk seyredeceği tahmin edilirken, dünya genelinde enerji tasarrufu ve ev konforu üzerine odaklanan pratik yaşam platformlarından küresel bir çağrı geldi. Gün batımıyla birlikte sertleşen soğuklara karşı, yarından itibaren saat 19:00'dan önce pencerelere çiğ patates sürülmesi öneriliyor.

SICAKLIK FARKI 19:00'DAN SONRA ZİRVE YAPIYOR

Küresel enerji krizleri ve artan ısıtma maliyetleri nedeniyle iç-dış mekân ısı dengesini korumak zorlaşırken, akşam saat 19:00 kritik bir eşik olarak kabul ediliyor. Bu saat diliminde işten dönüşlerle birlikte hanelerde yemek pişirme, duş alma ve ısınma faaliyetleri tepe noktasına ulaşıyor.

Dışarıdaki soğuk hava ile içerideki nemli sıcak havanın pencere yüzeyinde çarpışması, gece boyunca devam eden yoğuşmaya ve küf riskine davetiye çıkarıyor. Uzmanlar, sıcaklık farkının tavan yaptığı bu saatten önce uygulanacak bariyerin yoğuşmayı başlamadan keseceğini belirtiyor.

DOĞAL NİŞASTA KALKANI

Aslen tüplü dalgıçların ve motor sporları pilotlarının vizör buğusunu önlemek için kullandığı bu yöntem, son günlerde küresel sosyal medya ağlarında hızla yayılıyor:

İkiye kesilmiş çiğ bir patates doğrudan cam yüzeyine uygulandığında, açığa çıkan doğal nişasta camda mikroskobik hidrofilik bir katman bırakıyor. Bu tabaka, havadaki su buharının birleşip opak damlacıklara ve akıntılara dönüşmesini fiziksel olarak engelliyor.

Kuruduktan sonra kuru bir mikrofiber bezle üzerinden hafifçe geçildiğinde hem leke kalmıyor hem de cam gece boyunca saydamlığını koruyor.

Avrupa ve Amerika'da enerji tasarrufu sağlamak isteyen çevre dostu toplulukların da desteklediği bu yöntem, kimyasal buğu spreylerine karşı sıfır maliyetli ve sürdürülebilir bir kış hazırlığı olarak dünya genelinde trend haline geldi.