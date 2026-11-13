Buzdolabının kapağı kapalı görünmesine rağmen yeterince soğutmaması veya içerisinde sürekli nem ve buzlanma oluşması, fark edilmeyen bir sorundan kaynaklanabiliyor. Uzmanlar, yalnızca bir kağıt kullanarak yapılacak basit bir testle buzdolabının yalıtımında sorun olup olmadığının anlaşılabileceğini belirtti.

Buzdolabının kapak çevresinde bulunan kauçuk conta, dışarıdaki sıcak havanın içeri girmesini engelleyerek cihazın ideal sıcaklığını korumasını sağlıyor. Zamanla kirlenen, çatlayan veya deforme olan conta, kapak ile gövde arasındaki yalıtımın bozulmasına neden olabiliyor.

Bu durumda buzdolabı istenen soğukluğu sağlayabilmek için daha uzun süre çalışıyor. Sonuç olarak elektrik tüketimi artarken soğutma performansı da düşebiliyor.

BİR KAĞITLA BUZDOLABINIZI KONTROL EDİN

Uzmanların önerdiği yöntemde sıradan bir kâğıt kullanmak yeterli oluyor. Kâğıdın bir kısmı dışarıda kalacak şekilde kapak contası ile buzdolabının gövdesi arasına yerleştiriliyor ve kapak kapatılıyor. Ardından kâğıt yavaşça çekiliyor.

Kâğıt herhangi bir dirençle karşılaşmadan kolayca çıkıyorsa conta o bölgede yeterince sıkı tutunmuyor olabilir. Çekerken belirgin bir direnç hissedilmesi ise yalıtımın sağlandığına işaret ediyor.

Uzmanlar, sorunun hangi bölgede olduğunu belirlemek için testin kapağın üst, alt ve yan kısımlarında tekrarlanmasını öneriyor.

YENİ CONTA ALMADAN ÖNCE BUNLARI YAPIN

Sorun tespit edildiğinde hemen yeni conta satın almak gerekmiyor. Contanın girintilerinde biriken yağ, toz ve yemek kalıntıları da kapının tam kapanmasını engelleyebiliyor.

Bu nedenle contanın ılık su ve hafif bir temizlik ürünüyle nemlendirilmiş yumuşak bez kullanılarak temizlenmesi, ardından tamamen kurulanması öneriliyor. Temizlik sonrasında kağıt testi yeniden uygulanabiliyor.

Sorun devam ederse buzdolabının zeminde dengeli durup durmadığı, kapak menteşeleri ve kapının kapanmasını engelleyen eşyalar kontrol edilmeli. Contada çatlak, şekil bozukluğu veya kapaktan ayrılma varsa değiştirilmesi gerekebilir. Tüm bu kontrollerin ardından sorun çözülmüyorsa teknik servise başvurulması öneriliyor.