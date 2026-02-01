Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile kredi kartı kullanımına ilişkin önemli değişikliklere gitti.



Kredi kartı tahsisinde bankaların kullanıcıların geliriyle orantısız limitlere başvurduğu belirtilirken, tüm bankalardaki toplam kart limiti 400 bin liranın üzerinde olan kişilerin limitlerinde yüzde 50 ila 80 oranında düşüşe gidileceği açıklandı. Limit indirimi için bankalara 15 Şubat 2026 tarihine kadar süre verilirken, çok sayıda özel banka müşteri limitlerindeki değişikliği bu hafta itibarıyla uygulamaya koymaya hazırlanıyor.

SMS VE ATM ÜZERİNDEN UYARI YAPILACAK



Limit indiriminden kartını seyrek şekilde kullanan müşterilerin daha fazla etkilenmesi beklenirken, yapılacak değişiklik öncesinde bankalar, kart limiti değişecek müşterilere bilgilendirme mesajı gönderecek.



SMS ve mail üzerinden yapılacak uyarıda banka tarafından tahsis edilecek yeni limite ilişkin detaylar paylaşılırken, ayrıca ATM üzerinden yapılacak ilk karlı işlemde de kredi kartı sahipleri, mevcut limitlerine yönelik bilgilendirme mesajı ile karşılaşacak.



10 MİLYON KULLANICI ETKİLENECEK



Bankacılık sektörünün aktardığı verilere göre Türkiye'de kredi kartı kullanıcılarının ortalama limiti 150 bin TL seviyesinde. 40 milyonun üzerindeki kredi kartı kullanıcılarının ise yalnızca yüzde 25'i 400 bin TL ve üzerinde bir limite sahip.

Düzenleme ile söz konusu 10 milyon kişinin limitlerinde aşağı yönlü değişikliğe gidilmesi planlanıyor.



KREDİ NOTUNU OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR



Öte yandan Türkiye'de kredili ürün kullanımında müşterilerin risk seviyesini gösteren 'Findeks Kredi Notu', mevcut limit ve borç tutarı üzerinden hesaplanmakta. Ekonomistler, bankaların kredi kartı limitlerinde aniden sert düşüşe gitmesi halinde milyonlarca vatandaşın kredi risk puanında da düşüş yaşanabileceği uyarısında bulundu.



Bankacılık sektörü kaynakları, kredili ürün kullanımında yeni mağduriyetlerin yaşanmaması amacıyla 'Findeks Kredi Notu' hesaplamasında kullanılan formülün, bu düzenleme özelinde istisnai olarak değiştirilebileceği uyarısında bulundu.