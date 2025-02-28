Akıllı telefon kullanımının artmasıyla birlikte bankacılık işlemleri de online platformlara taşınırken, bu durum dolandırıcıların dijital bankacılık uygulamalarını hedef almasına neden oluyor.



Son yıllarda bankacılık uygulamasına izinsiz şekilde girilen ve habersizde kredi tahsilatı ya da para transferi gerçekleştiren kullanıcıların sayısındaki dikkat çeken artış, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nu (BDDK) yeni bir düzenleme hazırlamak zorunda bıraktı.

IBAN'A PARA TRANSFERİNDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR



Bankacılık uygulamaları üzerinden gerçekleştirecek para transferleri (Havale, EFT) için birçok bankada aynı prosedür uygulanmakta. Tanımlı bir telefon üzerinden mobil bankacılık uygulamasına giriş yapmak, ilerleyen dönemde para transferi yaparken ek bir onay ihtiyacını ortadan kaldırmakta.



Bu durum, birçok akıllı telefon kullanıcısını kolay hedef haline getirirken, hesaplara erişimi ve para transferini zorlaştırmak amacıyla yeni dönemde 'çift adımlı doğrulama' uygulaması yürürlüğe girecek. Değişikliklerle birlikte kullanıcılar, bankacılık uygulamalarına tanımlı telefonlarından girseler dahi, para transferi sırasında ek bir SMS onayı yapmak durumunda kalacak.



Bu değişiklikle birlikte, üçüncü bir cihaz üzerinden banka hesabına erişim sağlansa bile, bakiyenin farklı hesaplara aktarımının engellenmesi ve güvenlik için ek bir katman yaratılması planlanıyor.





YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK



Düzenleme için geçtiğimiz aylarda bankalar ile temas kurulduğu ve yeni uygulamanın detaylarının aktarıldığı belirtilirken, hazırlıklarını tamamlayan bazı bankalar yeni uygulamayı yarından itibaren müşterilerin kullanımına sunacak.



BDDK, söz konusu hazırlıkların teknik aşamasının tamamlanması amacıyla bankalara ek bir süre verirken, ilerleyen aylarda 'çift adımlı doğrulama' uygulaması tüm bankalar için zorunlu tutulacak.