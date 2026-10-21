Birleşik Krallık’ta hava sıcaklıklarının düşmesi ve enerji tavan fiyatlarının yükselmesiyle birlikte uzmanlar, kış aylarında ısınma maliyetlerini düşürmeye yönelik yöntemleri gündeme getirdi.

Kişisel finans uzmanı Martin Lewis, hanelere akşam saatleri öncesinde perde ve panjurlarını kapatmalarını öneren "18.00 kuralı" tavsiyesinde bulundu.

GÜNEŞ BATTIKTAN SONRA ISI KAYBI ÖNLENİYOR

Ekim ayı boyunca günlerin kısalması ve havanın daha erken kararması bekleniyor. Tavsiye edilen yönteme göre, gündüz saatlerinde evlerin doğal yollarla ısınması için güneş ışığından azami düzeyde faydalanılması, güneş batmadan hemen önce ise perde ve panjurların kapatılarak mevcut ısının içeriye hapsedilmesi gerektiği belirtildi.

Yöntemin özellikle termal veya astarlı perdelerle kullanıldığında daha yüksek verim sağladığı ifade edildi.

TÜRKİYE İÇİN DE UYARI YAPILDI

Türkiye’de de kış aylarında artan ısınma ihtiyacıyla birlikte enerji tasarrufu yöntemleri önem kazanıyor. Uzmanlar, evlerde ısı kaybını azaltmak için gündüz saatlerinde güneş ışığından yararlanılmasını, hava karardıktan sonra ise perdelerin kapatılmasını öneriyor.

Özellikle kalın ve astarlı perdeler kullanmak, kapı ve pencerelerdeki hava sızıntılarını önlemek ve peteklerin önünü açık tutmak, evin sıcaklığını korumaya yardımcı oluyor. Bu basit önlemler sayesinde haneler, ısınma konforunu korurken enerji tüketimini ve faturalarını azaltabiliyor.