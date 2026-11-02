KAPILARI HAVLUYLA KAPATIN ÇAĞRISI

Enerji uzmanları, Rusya'dan gelen bu sert soğuk dalgasına karşı en pratik ve sıfır maliyetli savunma hattını açıkladı. Yarın saat 19.00'dan önce başta sokak kapısı olmak üzere cereyan yapan tüm iç kapı ve pencerelerin altına rulo haline getirilmiş kalın havlular yerleştirilmesi istendi. Kapı altındaki milimetrik açıklıklardan içeri dolan buz gibi havanın evi hızla soğutmasını engelleyen bu bariyer, kombinin ürettiği sıcak havanın odalarda hapsolmasını sağlıyor.