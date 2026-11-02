Yeni haftayla birlikte yurt genelinde etkili olan yağışlı hava dalgası çarşamba gününden itibaren yerini dondurucu bir soğuğa bırakıyor. Rusya üzerinden yurda giriş yapacak kuvvetli soğuk hava dalgası nedeniyle yağışlar kademeli olarak kesilirken, hava sıcaklıkları bir anda 8 derece birden çakılacak. Yurdun yüksek kesimlerinde lapa lapa kar yağışı beklenirken, yaklaşan dondurucu fırtına öncesi uzmanlardan saat verilerek hayati bir tasarruf uyarısı geldi.
UZMANLAR KRİTİK SAATİ AÇIKLADI
Meteoroloji verilerine göre çarşamba akşamı saat 19.00 itibarıyla fırtınanın şiddeti artacak ve termometreler sert bir düşüşe geçecek. Dışarıdaki dondurucu rüzgarın sokak kapıları ve pencere kenarlarından içeri sızarak evlerdeki ısıyı dakikalar içinde yok edeceğini belirten uzmanlar, vatandaşlara saat 19.00 olmadan önce kritik bir önlem almaları çağrısında bulundu.
KAPILARI HAVLUYLA KAPATIN ÇAĞRISI
Enerji uzmanları, Rusya'dan gelen bu sert soğuk dalgasına karşı en pratik ve sıfır maliyetli savunma hattını açıkladı. Yarın saat 19.00'dan önce başta sokak kapısı olmak üzere cereyan yapan tüm iç kapı ve pencerelerin altına rulo haline getirilmiş kalın havlular yerleştirilmesi istendi. Kapı altındaki milimetrik açıklıklardan içeri dolan buz gibi havanın evi hızla soğutmasını engelleyen bu bariyer, kombinin ürettiği sıcak havanın odalarda hapsolmasını sağlıyor.
FATURALARI YARI YARIYA DÜŞÜRÜYOR
Sıcaklığın 8 derece birden düşeceği ve yüksek kesimlere karın ineceği bu kritik süreçte kombiyi son ayara getirmek çare olmuyor. İçeri sızan cereyan kesilmediği sürece yakılan gaz doğrudan boşa gidiyor. Kapı altlarına konulacak kalın bir havlunun ısı kaybını anında bıçak gibi kestiğini vurgulayan yetkililer, bu basit yöntemin doğalgaz tüketimini ciddi oranda frenleyerek kabarık faturaları yarı yarıya düşüreceğini hatırlatıyor.
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