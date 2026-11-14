Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte trafikte kış hazırlıkları hız kazandı.

Yarın yürürlüğe girecek zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde lastik değişim ve depolama tarifeleri netleşirken, uzmanlar eski lastiklerin kullanımı ve mevsimsel araç bakımı konusunda sürücülerin dikkat etmesi gereken temel kurallara işaret ediyor.

UYGULAMA HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

Düzenleme, Türkiye'de tescil edilmiş olsun veya olmasın şehirlerarası yollarda yük ve yolcu taşıyan tüm ticari araçları kapsıyor:

Ağır Vasıtalar (Kamyon, çekici, tanker ve otobüs): Tahrikli (çeker) dingiller üzerindeki tüm lastiklerin kış lastiği olması gerekiyor.

Hafif Ticari ve Yolcu Araçları (Kamyonet, minibüs ve ticari taksiler): Dört lastiğin birden kış lastiği olması şart koşuluyor.

Hususi Otomobiller: Özel araçlar için takvime bağlı yasal bir zorunluluk bulunmuyor. Ancak Karayolları Genel Müdürlüğü ve uzmanlar, hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğünde can güvenliği için kış lastiği kullanımını tavsiye ediyor.

2026-2027 SEZONU LASTİK DEĞİŞİM ÜCRETLERİ

Bu sezon uygulanacak lastik sökme-takma ücretleri jant ölçüsüne göre 1.500 liradan başlayıp 3.000 liraya kadar çıkıyor. Sökme-takma tarifesi şu şekilde belirlendi:

13, 14 ve 15 inç jantlar: 1.500 TL

16 ve 17 inç jantlar: 1.750 TL

18 inç jantlar: 2.000 TL

19 inç jantlar: 2.250 TL

20 inç jantlar: 2.500 TL

21 inç jantlar: 3.000 TL